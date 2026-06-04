Cea mai mare reducere de azi din LIDL! Costă doar 99 de bani, începând de joi până duminică

Începând de joi, 4 iunie, și până duminică, 7 iulie, Lidl vine cu o serie de reduceri atractive la raionul de fructe și legume, oferind clienților posibilitatea de a-și umple coșul de cumpărături cu produse proaspete la prețuri mai mici. Campania din această perioadă include discounturi consistente, de până la 66%, la unele dintre cele mai cumpărate produse din coșul zilnic al românilor.

Ofertele sunt variate și acoperă atât fructe de sezon, cât și legume folosite frecvent în preparatele de zi cu zi. Ceea ce transformă această perioadă într-un moment bun pentru aprovizionare. Reducerile se aplică atât la produse individuale, cât și la promoții de tip „al doilea produs la preț redus”, o strategie tot mai des întâlnită în retail.

Oferte promoționale la raionul de fructe

Printre cele mai atractive oferte ale săptămânii se numără bananele, unul dintre cele mai populare fructe din România. Acestea beneficiază de o reducere de până la 25%, prețul scăzând de la 6,99 lei la 5,19 lei. Este una dintre promoțiile care atrage rapid atenția cumpărătorilor, mai ales datorită consumului ridicat al acestui fruct în familiile cu copii sau în dietele zilnice.

Tot în zona de fructe, piersicile plate intră în campania de reduceri, cu un discount de 33%, fiind disponibile la 11,99 lei, față de prețul inițial de 17,99 lei. Acestea se numără printre produsele de sezon preferate, apreciate pentru gustul lor dulce și textura aparte. Adesea sunt alese atât pentru consum simplu, cât și pentru deserturi ușoare de vară.

Nici merele Kanzi nu lipsesc din ofertă, acestea fiind disponibile la 9,99 lei caserola sau 11,10 lei pe kilogram. Este un sortiment apreciat pentru gustul echilibrat, dulce-acrișor.

În categoria legumelor, roșiile cherry dulci cu ciorchine se regăsesc la un preț promoțional de 11,99 lei pentru caserola de 300 de grame. Ceea ce înseamnă o reducere de 25%. Acestea sunt foarte căutate pentru salate rapide, gustări sănătoase sau preparate ușoare de vară.

Cea mai mare reducere la Lidl

De asemenea, zucchini intră și ei în lista reducerilor, cu un discount de 30%, ajungând la prețul de 6,99 lei pe kilogram. Sunt o alegere populară în bucătăria modernă, fiind folosiți atât la grătar, cât și în diverse preparate dietetice sau vegetariene.

Una dintre cele mai atractive promoții ale perioadei este reprezentată de castraveții Fabio, considerați vedetele săptămânii. Aceștia beneficiază de o reducere de 66% pentru al doilea produs cumpărat. Practic, o bucată costă 2,99 lei, iar la achiziția a două bucăți, al doilea produs ajunge la prețul de doar 0,99 lei

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