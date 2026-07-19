Acasă » Știri » Lucrul pe care îl au în comun aproape toți oamenii fericiți. Concluzia unui studiu desfășurat timp de aproape 90 de ani

Lucrul pe care îl au în comun aproape toți oamenii fericiți. Concluzia unui studiu desfășurat timp de aproape 90 de ani

De: Daniel Matei 19/07/2026 | 08:40
Lucrul pe care îl au în comun aproape toți oamenii fericiți. Concluzia unui studiu desfășurat timp de aproape 90 de ani
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ce îi face pe oameni cu adevărat fericiți? Deși mulți cred că răspunsul este legat de bani, succes profesional sau celebritate, unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată despre fericire indică o concluzie diferită.

Potrivit publicației Real Simple, cel mai important factor asociat cu o viață fericită și sănătoasă îl reprezintă relațiile apropiate și de calitate cu ceilalți. Concluzia se bazează pe Harvard Study of Adult Development, un proiect de cercetare început în 1938 și considerat cel mai lung studiu dedicat dezvoltării umane și bunăstării.

Relațiile apropiate contează mai mult decât banii

Cercetarea a urmărit participanții timp de aproape nouă decenii și a arătat că persoanele cele mai mulțumite de relațiile lor la vârsta mijlocie au avut, în general, o stare de sănătate mai bună la bătrânețe, s-au recuperat mai ușor după boli și au trăit mai mult. Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, relațiile de calitate sunt un indicator mai bun al fericirii și longevității decât averea, faima sau chiar predispoziția genetică.

Calitatea este mai importantă decât numărul

Experții subliniază că nu este esențial să ai foarte mulți prieteni, ci să ai câteva persoane în care poți avea încredere și pe care te poți baza. Relațiile construite pe respect, sprijin reciproc și comunicare sinceră îi ajută pe oameni să gestioneze mai bine stresul și dificultățile vieții.

Potrivit psihologilor, conexiunile apropiate oferă un sentiment de siguranță emoțională și reduc activarea răspunsului organismului la stres. De asemenea, acestea îi pot ajuta pe oameni să facă mai ușor față unor momente dificile, precum pierderea unei persoane dragi, divorțul, problemele de sănătate sau pierderea locului de muncă.

Relațiile perfecte nu există

Studiul arată că relațiile sănătoase nu sunt lipsite de conflicte. Diferența este că ele se bazează pe încredere, respect și posibilitatea de a discuta deschis neînțelegerile, fără teama de critici sau respingere. Specialiștii spun că acest tip de conexiune este mult mai important pentru bunăstarea psihică decât evitarea oricărui conflict.

Autorii studiului concluzionează că relațiile apropiate trebuie întreținute în mod constant, iar timpul și atenția investite în familie și prieteni pot avea un impact mai mare asupra sănătății și fericirii decât succesul profesional sau acumularea de bunuri materiale.

CITEȘTE ȘI:

8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit experților

Cele 8 obiceiuri de dimineață care te ajută să rămâi concentrat toată ziua, potrivit experților

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA
Știri
Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
Știri
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu Donald Trump. Sunt mai puțin de 100 de exemplare în lume
Gandul.ro
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la...
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție care produce ofițeri într-un an este contestat. Explicațiile instituției
Adevarul
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție...
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
Digi24
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport.ro
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om care-mi cunoaște fricile”. Actorul s-a însurat după vârsta de 50 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu Donald Trump. Sunt mai puțin de 100 de exemplare în lume
Gandul.ro
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA
Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
Nu dieta este secretul longevității. Ce trăsătură au cei care trăiesc peste 100 de ani
Șoferii pot fi amendați dacă merg prea încet. Regula puțin cunoscută din Codul Rutier
Șoferii pot fi amendați dacă merg prea încet. Regula puțin cunoscută din Codul Rutier
Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile
Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile
De ce trebuie să mănânci mere de Sfântul Ilie abia după ce sunt sfințite la biserică. Cine nu ...
De ce trebuie să mănânci mere de Sfântul Ilie abia după ce sunt sfințite la biserică. Cine nu are voie să guste din ele înainte
Zece goluri în Anglia – Franța! Englezii au câștigat pentru prima dată bronzul mondial
Zece goluri în Anglia – Franța! Englezii au câștigat pentru prima dată bronzul mondial
Vezi toate știrile