Lucrul pe care îl au în comun aproape toți oamenii fericiți. Concluzia unui studiu desfășurat timp de aproape 90 de ani

Ce îi face pe oameni cu adevărat fericiți? Deși mulți cred că răspunsul este legat de bani, succes profesional sau celebritate, unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată despre fericire indică o concluzie diferită.

Potrivit publicației Real Simple, cel mai important factor asociat cu o viață fericită și sănătoasă îl reprezintă relațiile apropiate și de calitate cu ceilalți. Concluzia se bazează pe Harvard Study of Adult Development, un proiect de cercetare început în 1938 și considerat cel mai lung studiu dedicat dezvoltării umane și bunăstării.

Relațiile apropiate contează mai mult decât banii

Cercetarea a urmărit participanții timp de aproape nouă decenii și a arătat că persoanele cele mai mulțumite de relațiile lor la vârsta mijlocie au avut, în general, o stare de sănătate mai bună la bătrânețe, s-au recuperat mai ușor după boli și au trăit mai mult. Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, relațiile de calitate sunt un indicator mai bun al fericirii și longevității decât averea, faima sau chiar predispoziția genetică.

Calitatea este mai importantă decât numărul

Experții subliniază că nu este esențial să ai foarte mulți prieteni, ci să ai câteva persoane în care poți avea încredere și pe care te poți baza. Relațiile construite pe respect, sprijin reciproc și comunicare sinceră îi ajută pe oameni să gestioneze mai bine stresul și dificultățile vieții.

Potrivit psihologilor, conexiunile apropiate oferă un sentiment de siguranță emoțională și reduc activarea răspunsului organismului la stres. De asemenea, acestea îi pot ajuta pe oameni să facă mai ușor față unor momente dificile, precum pierderea unei persoane dragi, divorțul, problemele de sănătate sau pierderea locului de muncă.

Relațiile perfecte nu există

Studiul arată că relațiile sănătoase nu sunt lipsite de conflicte. Diferența este că ele se bazează pe încredere, respect și posibilitatea de a discuta deschis neînțelegerile, fără teama de critici sau respingere. Specialiștii spun că acest tip de conexiune este mult mai important pentru bunăstarea psihică decât evitarea oricărui conflict.

Autorii studiului concluzionează că relațiile apropiate trebuie întreținute în mod constant, iar timpul și atenția investite în familie și prieteni pot avea un impact mai mare asupra sănătății și fericirii decât succesul profesional sau acumularea de bunuri materiale.

CITEȘTE ȘI:

8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit experților

Cele 8 obiceiuri de dimineață care te ajută să rămâi concentrat toată ziua, potrivit experților