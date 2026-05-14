Andreea Esca nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Ionela Năstase a vorbit despre cancerul de sân

În cadrul evenimentului organizat de Fundația Renașterea, jurnalista Ionela Năstase a reușit să o impresioneze până la lacrimi pe Andreea Esca. Știrista de la Pro Tv a izbucnit în plâns atunci când a auzit prin ce a trecut colega sa în lupta cu o formă de cancer la sân.

La doi ani de când a aflat că suferă de cancer la sân, jurnalista Ionela Năstase a devenit una dintre ambasadoarele luptei împotriva cancerului la sân și ale femeilor care se confruntă cu această boală. Recent, în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Renașterea, Ionela Năstase, jurnalistă Digi 24, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai negre momente din viața sa.

Andreea Esca a izbucnit în lacimi

Ziua în care a aflat că are cancer la sân i-a schimbat complet percepția conform căreia viața ei este perfectă și invincibilă. Jurnalista Digi 24 a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut în lupta cu diagnosticul. În timpul discursului, empatizând cu situația prin care a trecut colega sa, Andreea Esca și-a dat frâu liber sentimentelor și a izbucnit în lacrimi – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Ionela Năstase a mărturisit că a luptat cu boala prin tratamente, radioterapie și intervenții chirurgicale, dar și cu psihicul. Singură cu propriile frici, temeri, angoase, cu furie dar și cu o mare speranță în propriile puteri.

„Fără tratamente, fără radioterapie, fără chirurgie… avea acea neputință că nu mă putea salva. Când primești diagnosticul de cancer treci prin toate stările. Prin toate stările. Întâi te cerți cu Dumnezeu și zici «De ce eu?», apoi parcă îți vine să te cerți și cu medicul… «Domnule doctor, nu cumva e greșit diagnosticul meu?» Sunt emoții puternice, tristețe, furie. Te tăvălești pe jos, la propriu. N-am avut de ales. Nu mi-am dorit acest diagnostic, dar l-am primit. M-am ridicat și am luptat. În fiecare dimineață, la duș, o cicatrice îmi amintește că sunt o învingătoare. Am înțeles pe parcursul vindecării că psihicul este 50% din vindecare. Am fost când la bal, când la spital, la propriu. Nu știa nimeni de la evenimentele la care eram invitată că eu de dimineață fusesem la radioterapie”, a declarat jurnalista.”, a spus Ionela Năstase.

