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Drama neștiută din viața Alinei Pușcău! A cunoscut succesul la Hollywood, dar destinul i-a dat cele mai grele lovituri

De: Anca Chihaie 04/08/2026 | 12:33
Drama neștiută din viața Alinei Pușcău! A cunoscut succesul la Hollywood, dar destinul i-a dat cele mai grele lovituri
Alina Pușcău se confruntă cu o boală gravă / sursa foto: Instagram
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Alina Pușcău este una dintre cele mai cunoscute românce care au reușit să își construiască o carieră impresionantă peste hotare, devenind un nume apreciat în industria internațională a modei. Deși a cunoscut succesul încă de la o vârstă fragedă și a colaborat cu unele dintre cele mai importante branduri din lume, viața personală a fost marcată de numeroase încercări care i-au schimbat parcursul și perspectiva asupra vieții.

Cariera fotomodelului a început în adolescență, când a fost remarcată de o agenție de modeling și a semnat primul contract important. La doar 14 ani, Alina Pușcău făcea primii pași într-o industrie extrem de competitivă, iar în scurt timp s-a mutat în Statele Unite ale Americii, acolo unde oportunitățile profesionale au continuat să apară.

Drama neștiută din viața Alinei Pușcău

De-a lungul anilor, românca a devenit imaginea unor campanii de succes și a colaborat cu branduri de renume mondial, printre care Victoria’s Secret, Guess și Pepe Jeans. Aparițiile sale în reviste internaționale au transformat-o într-unul dintre cele mai apreciate modele originare din România, fiind considerată un exemplu de succes pentru tinerele care visau la o carieră în lumea modei.

Drumul profesional nu s-a oprit însă la podiumurile de modă. Dornică să își extindă orizonturile, Alina Pușcău a ales să studieze actoria la prestigiosul Lee Strasberg Theatre Institute din New York. Pregătirea artistică i-a oferit ocazia de a apărea în mai multe producții cinematografice, printre care „Shallow Hal” și „Dracula: The Dark Prince”, demonstrând că poate face față și provocărilor din lumea filmului.

În timp ce cariera îi aducea recunoaștere și succes internațional, viața personală avea să fie presărată cu momente dificile. Relațiile din familie au reprezentat una dintre cele mai mari provocări pentru vedetă, aceasta vorbind, de-a lungul timpului, despre dificultățile întâmpinate în relația cu tatăl său. Experiențele trăite au determinat-o să își reevalueze prioritățile și să acorde o atenție mai mare legăturilor cu cei apropiați.

La un moment dat, Alina Pușcău a decis să petreacă mai mult timp în România pentru a se apropia de mama sa și pentru a încerca să reclădească relațiile de familie. Această perioadă a reprezentat un nou început pentru fotomodel, care și-a concentrat atenția asupra echilibrului emoțional și a modului în care experiențele din trecut influențează prezentul.

Și în plan sentimental lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit. De-a lungul anilor, numele său a fost asociat cu mai multe personalități cunoscute, inclusiv cu actorul Vin Diesel. Cu toate acestea, niciuna dintre relațiile sale nu s-a concretizat într-o căsătorie, iar vedeta a rămas discretă în ceea ce privește viața amoroasă, preferând să nu își expună foarte mult relațiile în spațiul public.

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