Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”

De: Simona Vlad 06/04/2026 | 23:39
Ramore dă cărțile pe față despre succesul Ramore Fresh Food la Dan Capatos Show! Acesta ne-a recunoscut că începuturile au fost haotice, cu pierderi mari și decizii riscante, dar a mers înainte. A mizat pe ingrediente proaspete, rețete proprii și o obsesie pentru gust, care i-a adus succesul rapid. CANCAN.ro are toate detaliile!

Creatorul de conținut nu s-a ferit să spună că începutul afacerii lui nu a fost cel mai lin. A aruncat marfă, a pierdut bani și a învățat din mers fiecare detaliu al businessului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Fac cartofi proaspeți, este foarte greu să faci logistica asta și sunt foarte multe pierderi în același timp și eu am aruncat carne foarte multă la început. Am aruncat carne foarte multă, dar acum sunt stabilizat foarte bine și numai în pierderi am ajuns la 0,5% din cifră, ceea ce este normal.”

Ramore: „Eu nu lucrez după rețetele altora”

Ramore a declarat că secretul nu stă în marketing sau locații, ci în gust. Toate rețetele sunt create de el, testate acasă, apoi duse la nivel profesional.

„Eu mi-am făcut rețeta proprie, eu nu lucrez după rețeta altora, totul este rețeta mea, cum am făcut acasă pe gustul meu. Un sos de burger mă costă foarte mult, pentru că este făcut diferit, și rețeta mea nu o găsești nicăieri.”

Ramore a ajuns să domine piața rapid, cu mai multe locații decât competitorii direcți. Nu doar că vinde produse, dar produce și pentru alții, inclusiv pentru concurență. Extinderea continuă, iar planurile nu se opresc aici.

„Am nouă locații în țară și una în Londra, iar pe partea de burgeri nu mai există nimeni peste mine în România în momentul de față. Distribui chifle și pentru alte burgerii, pentru alți antreprenori, sunt firme care cumpără de la mine și lucrează cu produsele mele.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

