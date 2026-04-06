SUA au emis prima autorizație pentru construirea unui reactor nuclear comercial din ultimii aproape 10 ani. Permisul a fost acordat companiei lui Bill Gates

Statele Unite au aprobat construcția unui nou reactor nuclear dezvoltat de compania TerraPower, susținută de Bill Gates, marcând prima autorizație pentru un reactor nuclear comercial emisă în aproape un deceniu.

Reactorul va fi construit în statul Wyoming și va avea o capacitate de aproximativ 345 MW, cu posibilitatea de a ajunge la 500 MW datorită unui sistem de stocare a energiei, scrie Reuters.

Proiectul folosește o tehnologie inovatoare: un reactor răcit cu sodiu și alimentat cu un tip mai concentrat de combustibil nuclear (HALEU), diferit de cel utilizat în centralele clasice.

Compania intenționează să înceapă construcția în scurt timp și să solicite autorizația de funcționare în jurul intervalului 2027–2028.

Proiectul are parte și de numeroase critici

Deși susținătorii consideră că astfel de reactoare de nouă generație ar putea reduce costurile și contribui la tranziția energetică, criticii pun sub semnul întrebării viabilitatea economică și riscurile asociate.

Cofondatorul Microsoft, Gates, care vede energia nucleară ca o sursă pentru alimentarea centrelor de date cu consum ridicat de electricitate din spatele inteligenței artificiale, este fondatorul TerraPower și principalul său investitor.

„Am petrecut mii de ore de muncă pentru a ajunge la această realizare importantă”, a declarat președintele și directorul general TerraPower, Chris Levesque, într-un comunicat.

Ultimul permis emis de NRC pentru un reactor convențional cu apă ușoară a fost acordat companiei Florida Power & Light în 2018, pentru o centrală situată la sud de Miami. Proiectul nu a fost încă realizat.

Reactorul TerraPower va folosi sodiu topit, nu apă, drept agent de răcire. Ultimul reactor comercial non-light-water care a funcționat în SUA a fost centrala nucleară Fort St. Vrain din nordul statului Colorado. Aceasta, răcită cu heliu și afectată de numeroase probleme, a produs electricitate din anii ’70 până la închiderea sa în 1989.

În octombrie, Bill Gates a declarat jurnaliștilor că energia nucleară ar putea avea o contribuție importantă în alimentarea centrelor de date. El a precizat că s-a întâlnit recent cu oficiali americani de rang înalt, inclusiv secretarul Energiei, Chris Wright, secretarul de Interne, Doug Burgum, precum și cu membri ai Congresului, și că guvernul este „puternic implicat” în proiectul reactorului dezvoltat de TerraPower.

„Mi-aș dori să pot livra fisiune nucleară cu trei ani mai devreme decât este acum posibil, pentru că atunci s-ar potrivi perfect cu cererea actuală venită din partea operatorilor de centre de date”, a spus acesta.

Centrala ar urma să utilizeze o formă de uraniu îmbogățit, care, în ultimii ani, a putut fi obținută doar din Rusia. Compania TerraPower caută însă surse alternative pentru a produce acest combustibil la nivel intern, în Statele Unite, dar și în Africa de Sud.

Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii

Bill Gates a recunoscut legăturile cu Jeffrey Epstein și aventurile cu rusoaice. Fondatorul Microsoft și-a înșelat soția!