Alertă în România! Tiberiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 77 de ani. Se pare că apropiații nu mai reușesc să îl contacteze, așa că au dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Tașchina Tiberiu, în vârstă de 77 de ani, domiciliat în Bârlad, județul Vaslui. Se pare că la data de 5 aprilie 2026, bărbatul a plecat voluntar de la adresa de domiciliu și nu a revenit până în prezent.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Tașchina Tiberiu sunt: înălțime – 170 cm, greutate – 65 kg, ochi albaștri, chel. Din păcate, nu se cunosc detalii despre vestimentația acestuia din momentul dispariției. Bărbatul este diagnosticat cu demență.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Tașchina Tiberiu. Este lege

Cine îl vede pe Tașchina Tiberiu este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.