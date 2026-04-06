Alertă în România! Tiberiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 06/04/2026 | 23:38
Tiberiu a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 77 de ani. Se pare că apropiații nu mai reușesc să îl contacteze, așa că au dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Tașchina Tiberiu, în vârstă de 77 de ani, domiciliat în Bârlad, județul Vaslui. Se pare că la data de 5 aprilie 2026, bărbatul a plecat voluntar de la adresa de domiciliu și nu a revenit până în prezent.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Tașchina Tiberiu sunt: înălțime – 170 cm, greutate – 65 kg, ochi albaștri, chel. Din păcate, nu se cunosc detalii despre vestimentația acestuia din momentul dispariției. Bărbatul este diagnosticat cu demență.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Tașchina Tiberiu este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Tașchina Tiberiu. Este lege

Cine îl vede pe Tașchina Tiberiu este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.
Știri
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a…
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”
Știri
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle…
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
ULTIMA ORĂ
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ...
O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.
Horoscop 7 aprilie 2026. Zodia care pică în tentație și face cheltuieli mari
Horoscop 7 aprilie 2026. Zodia care pică în tentație și face cheltuieli mari
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle ...
Rețeta de succes a lui Ramore. Cum au ajuns să fie burgerii lui atât de faimoși: ”Distribui chifle și pentru alți antreprenori”
Ramore dezvăluie începutul afacerii din Londra. La ce strategie a apelat pentru a avea succes: ”Este ...
Ramore dezvăluie începutul afacerii din Londra. La ce strategie a apelat pentru a avea succes: ”Este riscant!”
Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit
Doliu în lumea filmului! Dee Freeman, celebra actriță din Tânăr și neliniștit, a murit
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Vezi toate știrile