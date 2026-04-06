O amintire cu Ionuț Luțu din 1996. De ce a fost dus la Secția de Poliție, ce a făcut acolo și cu ce s-a ales.

De: Paul Hangerli 07/04/2026 | 00:30
Ionuț Luțu și schemele din secția de poliție, sursa-colaj CANCAN.RO

Pe când era doar o tânără speranță, Ionuț Luțu (50 de ani), actualmente șofer și confident al lui Gigi Becali, a pățit o întâmplare de pomină. O miuță cu prietenii s-a lăsat cu un drum la secția de poliție, dar s-a încheiat totuși fericit.

În plin București de tranziție, în anul 1996, Poliția Capitalei lansa acțiunea „Interferența”, menită să mai curețe liceele de băieți „cu chef de viață”. Doar că, în loc de golani de duzină, în plasă a intrat direct talentatul fotbalist Ionuț Luțu, pe atunci jucător la FC Național, dar și internațional de tineret, aflat la un banal meci de cartier.

Locul faptei nu era altul decât curtea Liceului Mihai Viteazul. Care era activitatea prestată de Ionuț Luțu? O miuță cu prietenii! Care a fost rezultatul? De la miuță în dubă, direct cu escortă la Secția 8. Luțu declara atunci într-un interviu:

„Împreună cu prietenu’ ăla al meu, boxerul Vijelie George, și cu maiorul Gică Pantelie, ne-am decis să mergem la «Mișu Babanu» să tragem un fotbal.”

Numai că Pantelie, în stil mare, a dispărut fix înainte de descindere:

„Amicul Pantelie a plecat înainte și nu l-a prins poliția, s-o fi dus să-i cheme și ne-a băgat pe noi în gura lupului.”

Practic, omul a dat pasa decisivă direct la poliție. Sau primise pont și a șters-o englezește.

După câteva minute de fotbal, taman când se încinseseră mai bine băieții, intră în scenă autoritățile. Au apărut 5-6 polițiști + 3-4 soldați, ca la Champions League, dar fără arbitru.

„S-au prezentat, ne-au citit drepturile și ne-au dus la Secția 8.”

Momentul de aur al întâmplării a fost când fotbaliștii noștri au avut de ales! Să mai zici că nu erau condiții pe vremuri și drepturile omului respectate:

„Ne-au întrebat cum vrem să mergem, pe jos, sub escortă, sau cu duba.”

Luțu nu s-a lăsat impresionat și, în stilul său propriu, a tras o replică, direct din folclor:

„Da’ ce-am făcut, nene, crimă, să ne ia cu duba?”

Ajunși la secție, începe comedia pură. Polițiștii încearcă să-i bage pe infractori în calculator. Problema? Nimeni nu exista în baza de date, deși la ce calculatoare și baze de date avea Poliția atunci, nici nu ne miră!

„Unii dădeau numele greșit și nu ieșeau pe calculator. Eu le-am zis că mă cheamă Luțu Ionuț Alberto și ăla zicea: «Nu e, domnule, nici un Alberto!»”

Ca să fie treaba treabă și ca să fie clar că ori oamenii legii nu erau prea ascuțiți la minte, ori fotbalistul nu părea fotbalist, Luțu era îmbrăcat în echipamentul naționalei României. Nu a ajutat la nimic!

Crezând că poate scapă mai ușor dacă își arată talentul, în loc să stea cuminte, Luțu decide că Secția 8 e locul perfect pentru spectacol.

„La un moment dat, le-am făcut o demonstrație de fotbal.”

Nu știm cum s-a desfășurat demonstrația, ce scheme a făcut, dacă a ținut pe picior printre birouri sau polițiștii au amenajat repede o poartă pe holurile secției, cert este că oamenii în uniformă nu au fost prea impresionați! S-a hotărât că legea decide, situație cu care Luțu a trebuit să se împace.

După tot circul, verdictul a fost unul „blând”: o amendă de 25.000 de lei sau, cum zice Luțu, „25 de chiftele”. Finalul? Unul demn de București:

„La sfârșit, ne-am împrietenit cu polițaii, poate ardem și-un fotbal împreună.”

Final fericit de poveste sau de banc cu olteni. Rămâne ca Luțu să ne spună dacă a jucat vreodată fotbal cu polițiștii și, mai ales, dacă le-a dat la gioale!

