Fiica lui Ionuț Luțu s-a măritat! Patricia a avut o rochie de mireasă modernă

Sărbătoare mare în familia lui Ionuț Luțu. Fostul fotbalist, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, a fost socru mic. Fiica sa, Patricia, s-a căsătorit și a atras toate privirile cu o rochie de mireasă impresionantă.

Ionuț Luțu a fost considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din generația sa, iar în ultimii ani s-a apropiat tot mai mult de Gigi Becali. Fostul fotbalist urmează să ocupe o funcție în staff-ul tehnic al FCSB, după ce a absolvit cursurile de director sportiv organizate de FRF.

Fiica lui Ionuț Luțu s-a măritat

Mâna dreaptă a lui Gigi Becali a trăit momente emoționante după ce singura lui fiică, Patricia, s-a căsătorit cu alesul inimii sale, la Craiova, după ce a făcut cununia civilă în luna mai a acestui an. Ionuț Luțu are doi copii: Patricia, în vârstă de 26 de ani, care s-a căsătorit recent și Andreas Ionuț, ambii provenind din relațiile anterioare are sportivului.

„Sunt foarte fericit. Orice părinte îşi doreşte să aibă pereche, fată şi băiat. Nici nu-mi găsesc cuvintele, dar ştiu doar un singur lucru: mi-ar plăcea să fie jucător de fotbal!”, a spus Luţu în anul 2010, când s-a născut Andreas Ionuţ.

În mediul online, Patricia a postat un videoclip de la eveniment în care tatăl ei, Ionuț Luțu, apare vizibil emoționat alături de mireasă. Potrivit tradițiilor oltenești, tatăl o încredințează pe aceasta mirelui. La fel a făcut și fostul fotbalist, cu zâmbetul pe buze.

Ionuț Luțu, meci demonstrativ la Slatina

După o lungă absență, Ionuț Luțu a revenit în atenția publicului în luna iulie, după ce a fost protagonistul unui meci demonstrativ. Acesta a participat la evenimentul special dedicat fostului său antrenor, Ionel Dănciulescu. Cu această ocazie, administrația locală din Slatina a organizat un eveniment special în care i-a numit Cetățeni de Onoare pe Ion Părvulescu, Gică Craioveanu, Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu.

„Mă bucur că sunt invitat, că am revenit la Slatina. De fiecare dată când vin aici, vin cu inima deschisă și sper să fie un meci demonstrativ destul de reușit și sper să bucurăm lumea venită aici. Vreau să pot să mă bucur de lumea venită aici. Sper să iasă bine!”, a spus Ionuț Luțu, în luna iunie, când a fost prezent în cadrul evenimentului, potrivit Iamsport.

Nuntă fără nași în showbizul românesc! Ba mai mult, artistul va cânta el în seara cea mare