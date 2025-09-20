Nuntă fără nași în showbizul românesc! Ba mai mult, artistul va cânta el în seara cea mare

Andrei Leonte și iubita lui, Laura, se pregătesc pentru un eveniment special, dar deloc convențional. Cei doi plănuiesc o nuntă atipică, diferită de modelul clasic, unde nu se vo respecta tradițiile. Totodată, nici nașii nu sunt o prioritate pentru miri.

Primul câștigător „X Factor”, Andrei Leonte, se pregătește de unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Artistul și logodnica lui, Laura, vor spune „da” în vara anului viitor, iar pregătirile pentru marele eveniment sunt deja în desfășurare. Cei doi se declară nonconformiști și vor ca nunta lor să fie exact pe stilul lor, chiar dacă asta înseamnă să se abată de la tradițiile clasice.

Dacă locația este deja stabilită, în privința nașilor lucrurile sunt mai complicate. Andrei recunoaște că nu rezonează cu această tradiție și glumește că în fața bisericii va alege părinții spirituali. Chiar dacă aleg să respecte partea religioasă și să se căsătorească în biserică, restul detaliilor vor fi gândite în funcție de dorințele lor, fără să țină cont de convențiile clasice.

„Locația este bătută în cuie. Nașii… este o întrebare foarte bună… Habar nu am. Noi suntem mai puțin tradiționaliști, adică vom face totul ca la carte, cu preot. Chiar vrem să facem nunta în biserică, nu la locație, dar nu știm pe cine să punem nași. Nu prea rezonăm cu relația asta: sărut mâna, nașu… Nu știu dacă se mai spune așa. Chiar nu știm, la un moment dat cred că pur și simplu vom da cu banul și… în fața bisericii, cine ajunge primul (n.r. râde). Mama, adică pentru generațiile vechi este mai greu… Dar ei au înțeles. O să facem nunta fix cum ne taie pe noi capul”, a spus Andrei Leonte pentru Spynews.ro.

Andrei Leonte va cânta la nunta lui

Andrei Leonte își dorește să fie pe scenă chiar și la propria nuntă. El va întreține atmosfera alătui de trupa sa în timpul unoi program artistic, ulterior va avea și alte persoane care vor cânta.

„Avem trupă. Trupa lui Andrei Leonte (n.r. râde). Noi o să cântăm, sincer, este o chestie pe care și eu mi-am dorit-o foarte mult. Când spun noi, mă refer și la mine. Inițial, am avut senzația că va trebui să o conving pe Laura să mă lase să cânt. Eu, oricum, la toate nunțile la care cânt, sunt printre oameni. Însă, realist vorbind, o să fie mai greu să dansăm în timpul acela. Dacă nu cânt Britney S… la nunta mea… Nu cânt toată noaptea, fac un program. O să avem mai multe momente, va veni și un fost coleg de liceu care va cânta câteva arii, mai multe surprize”, a mai spus artistul.

