Adna s-a căsătorit și chiar în noaptea nunții a intrat în comă. După 2 zile, a murit. Ce s-a întâmplat cu tânăra

O asistentă medicală în vârstă de 26 de ani s-a stins din viață la doar două zile după ce și-a unit destinele cu alesul inimii sale. Tânăra s-a îmbolnăvit brusc după ceremonia de nuntă și la doar două zile a murit.

Adna Rovčanin-Omerbegović și soțul ei, Faris, s-au căsătorit sâmbătă în cadrul unei ceremonii organizate la Hotelul Hollywood din Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei. Întreaga zi s-a desfășurat conform planului, însă la scurt timp după eveniment, fericirea s-a transformat rapid într-o mare tragedie.

Adna a murit la două zile după nuntă

Tânăra asistentă s-a simțit rău dintr-o dată și a fost transportată de urgență la spital, iar starea acesteia s-a agravat rapid. Adna Rovčanin-Omerbegović, care lucra ca influencer, a intrat în comă chiar în noaptea nunții, iar două zile mai târziu a decedat.

Cauza decesului rămâne deocamdată necunoscută, ancheta fiind în plină desfășurare. Potrivit publicației croate Story, există suspiciuni că ar fi vorba despre o comoție cerebrală, însă anchetatorii așteaptă rezultatele autopsiei pentru a afla cu exactitate cauzele care au dus la decesul tinerei de 26 de ani, dar și îmbolnăvirea bruscă.

Adna Rovčanin-Omerbegović a fost înmormântată miercuri, la Cimitirul Bare din Sarajevo, unde familia, prietenii și colegii tinerei au venit să o conducă pe ultimul drum și să își ia rămas bun.

Cei care au cunoscut-o pe Adna au vorbit cu emoție pentru publicația bosniacă Crnu-Hronik:

„Adnei i-a plăcut întotdeauna să-i ajute pe ceilalți, așa că și-a petrecut viața profesională la (un centru de sănătate), lucrând ca asistentă medicală, în timp ce machiajul a fost a doua ei dragoste, un hobby”, au transmis apropiații tinerei.

Adna Rovčanin-Omerbegović lucra în domeniul cosmeticelor și avea propriul salon în Sarajevo. Apropiații tinerei de 26 de ani, au descris-o ca fiind o fata muncitoare, zâmbitoare și mereu cu o energie bună. În urmă cu mai mult timp, Adna s-a deschis în fața urmăritorilor ei și le-a mărturisit că a intrat în comă la un moment dat și că a supraviețuit cu greu, însă nu a spus niciodată motivul pentru care s-ar fi confruntat cu astfel de situație.

