Mărturisirea tulburătoare a lui Charlize Theron: a povestit momentul în care mama sa i-a ucis tatăl. „Lucrurile astea nu mă mai bântuie”

De: Daniel Matei 20/04/2026 | 15:32
Charlize Theron a vorbit deschis despre noaptea în care tatăl ei a fost împușcat și ucis de mama sa, în legitimă apărare, atunci când actrița era adolescentă.

Într-un nou interviu acordat revistei The New York Times Magazine, publicat sâmbătă, actrița din „The Old Guard 2”, în vârstă de 50 de ani, a rememorat incidentul și a explicat de ce nu este „bântuită” de acesta în prezent, scrie PEOPLE.

Cum era tatăl lui Charlize Theron

Ea a povestit că tatăl ei, Charles Theron, aflat sub influența alcoolului, a amenințat-o pe ea și pe mama ei, Gerda, în locuința lor din Africa de Sud, în 1991, când ea avea 15 ani. Incidentul a început când tatăl s-a enervat pe ea după ce a intrat în casa unchiului său fără să-l salute. Tatăl ei era acolo, bând împreună cu fratele său.

„Aveam o nevoie uriașă să merg la baie. Așa că am alergat în casă, vrând să ajung la toaletă, iar el a interpretat asta ca pe o lipsă de respect, pentru că nu m-am oprit să salut pe toată lumea. Este un lucru important în Africa de Sud, tipul de respect pe care trebuie să-l arăți celor în vârstă. Iar el era într-o stare în care a explodat pur și simplu”, a mărturisit actrița.

Charlize Theron i-a spus mamei să divorțeze

Actrița și mama ei s-au întors apoi acasă. Imediat ce au intrat în locuință, Charlize i-a spus mamei sale: „Cred că ar trebui să te desparți de el”, deoarece acesta era cel mai recent incident dintr-o serie de scandaluri legate de tatăl ei.

„Când am plecat din acea casă, am știut că ceva era diferit. Și ea știa la fel”, a explicat actrița.

În acea noapte, Charlize i-a cerut mamei sale să spună că doarme, pentru a evita o confruntare cu tatăl ei când acesta urma să se întoarcă acasă.

„M-am dus în camera mea, am stins luminile și mi-a fost frică. Fereastra mea dădea spre alee și îmi puteam da seama de nivelul de furie, frustrare sau nefericire după felul în care conducea când intra. Modul în care a intrat pe proprietate în acea noapte… nu pot să-ți explic. Știam doar că urma să se întâmple ceva rău”, a povestit Charlize Theron.

Mama lui Charlize Theron și-a împușcat soțul

Tatăl ei a „intrat cu forța în casă”, trăgând cu arma prin ușile de oțel comune în Africa de Sud la acea vreme, „pentru că acesta era tipul de violență cu care trăiam”, a spus Charlize Theron, explicând: „Țara noastră era pe punctul de a intra într-un război civil.”

„A tras prin ușile de oțel ca să intre, făcând foarte clar că vrea să ne omoare. Fratele lui era cu el. Știam că e ceva grav, așa că, până a reușit să treacă de prima poartă, mama mea a fugit la seif să își ia arma. A intrat în dormitorul meu. Amândouă țineam ușa cu trupurile noastre, pentru că nu avea încuietoare. Iar el doar s-a dat un pas în spate și a început să tragă prin ușă”, a rememorat ea.

În acel moment, mama actriței a deschis ușa, a tras un glonț care a ricoșat și l-a lovit pe cumnatul ei, apoi și-a împușcat soțul în timp ce acesta deschidea seiful pentru a lua alte arme.

Theron a spus că a existat ceva clarificator în a reconstitui firul evenimentelor din acea noapte și al tuturor evenimentelor care au dus la el.

„Pentru că oamenii tind să izoleze momentul și să vorbească doar despre un singur lucru”, a spus ea. „Dar ajută să explici că aceste lucruri se acumulează, se acumulează, și durează ani până când lucrurile ajung să fie atât de greșite cum au fost în casa mea.”

Actrița este o activistă pentru drepturile femeilor

Charlize Theron a fost mereu implicată activ în susținerea femeilor care au fost victimele violenței domestice.

În 2008, ea a fost numită Mesager al Păcii al Organizației Națiunilor Unite, având ca obiectiv promovarea eliminării violenței împotriva femeilor.

„Cred că aceste lucruri ar trebui discutate, pentru că îi ajută pe ceilalți să nu se simtă singuri”, a spus actrița despre noaptea din 1991. „Nu am auzit niciodată o poveste ca asta. Când ni s-a întâmplat nouă, am crezut că suntem singurii oameni. Nu mai sunt bântuită de aceste lucruri acum”.

