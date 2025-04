În ce stare se află Liviu Vârciu, după accidentul neaşteptat. Ce tratament strict i-au prescris medicii: “Un milimetru și îmi pierdeam ochiul”

Liviu Vârciu a tras o sperietură zdravănă de curând. Pasiunea sa pentru mașini vechi era să-l coste scump, după ce o piesă de la Corvette i-a sărit direct în ochi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, carismaticul actor a povestit totul pe îndelete. Din fericire, acum se află în afara oricărui pericol, urmează un tratament pe bază de picături oftalmologice, însă recunoaște că s-a aflat la un milimetru de tragedie.

Artistul are o pasiune pe cât de migăloasă, pe atât de…periculoasă, deși nu ai crede asta, la prima vedere. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, Liviu Vârciu preferă să își petreacă timpul liber în garaj, acolo unde are mai multe mașini vechi, pe care le “bibilește” cu drag.

De data aceasta, un Corvette i-a dat bătăi de cap, sau mai bine spus…de ochi. În timp ce încerca să schimbe o piesă ruginită de la autoturism, s-a apropiat cu ochiul de componenta mașinii, iar acela a fost momentul fatidic! Piesa cu pricina i-a ricoșat direct în ochi, iar Liviu Vârciu a ajuns la Urgențe. Acolo, medicii i-au pus imediat diagnosticul: leziune de cornee. L-au bandajat și i-au dat un tratament, de care trebuie să se țină cu sfințenie în următoarea perioadă. Putem spune că actorul chiar a avut parte de “puțin Noroc”, la fel ca în filmul său, deoarece medicii i-au spus că a fost la un pas de a-și pierde ochiul.

Liviu Vârciu: “Mai aveam un milimetru și-mi pierdeam ochiul”

Totul e bine când se termină cu bine. Acum, Liviu Vârciu urmează tratamentul prescris de medici și spune, cu amuzament, că vede chiar mai bine decât înainte.

“Fiind pasionat de mașini vechi, le țin acasă, iau câte una, pe rând și le bag în garaj. Acolo îmi petrec timpul, pasiunea mea pentru mașini mă îndeamnă să le bibilesc, să le schimb interioarele, să le cumpăr piese originale, care sunt sparte sau nu mai arată cum ar trebui să arate. Comand acele piese, de pe un site din America, sunt niște prieteni care îmi trimit piesele, de acolo. Am zis să le schimb eu, că și așa sunt acasă, nu fac nimic, în Săptămâna Mare eu nu am luat niciun eveniment.

Având luna asta liberă, am zis să încep să schimb eu anumite piese de la Corvette, pentru că îmi place și mă relaxează treaba asta. Am vrut să dau un parasolar jos, nu am știut că acel arc e foarte vechi și ruginit, am crezut că nu sare. M-am uitat mai atent să văd de ce nu sare, și când m-am apropiat cu ochiul, a sărit fix în secunda aceea. Am avut leziune de cornee. Mai aveam un milimetru și îmi pierdeam ochiul. Am fost la urgență, m-au bandajat, iar acum sunt bine. Am 12 picături pentru ochi, pe care trebuie să le pun din 4 în 4 ore.

Iar acum sunt bine, nu am rămas cu absolut nicio problemă, cred că văd chiar puțin mai bine acum decât înainte, mi l-a resetat. În rest, toate merg bine, nu am luat încă decizia de a da filmul pe online, momentan. Eu l-am făcut pentru cinematograf. Dar îi îndemn pe oameni să meargă la cinema să vadă “Zăpadă, Ceai și Dragoste cu puțin Noroc”, ultima parte din trilogia aceasta”, a declarat Liviu Vârciu pentru CANCAN.RO.

