De ziua ei, Cristina Spătar a primit cadou un bloc! Ce surpriză i-a făcut acum soţul milionar

Cum se înțelege Cristina Spătar cu soțul ei, Vicențiu Mocanu, după aproape un an de căsătorie? Cei doi s-au căsătorit religios pe 24 iunie 2023, fiind a doua oară când vedeta a îmbrăcat rochia de mireasă.

Pe 24 iunie, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu vor sărbători un an de căsătorie și sunt extrem de mulțumiți de viață lor actuală, recunoscând că se sprijină unul pe altul. Despre căsnicia anterioară cu Alin Ionescu, Cristina Spătar a dezvăluit că nu a primit nimic, nicio măcar o pensie alimentară pentru cei doi copii, ceea ce a făcut dificil să aibă grijă de cei mici.

Viața Cristinei Spătar s-a schimbat radical odată ce la cunoscut pe Vicențiu Mocanu, un milionar din Vâlcea. După divorțul de Alin Ionescu, când a rămas singură cu cei doi copii și a trebuit să se descurce singură, fără pensie alimentară și fără ajutorul fostului soț, în prezent, cântăreața este proprietara mai multor imobile și mașini de lux.

Cu puțin timp înainte de nuntă, Cristina Spătar a primit drept cadou un bloc din partea soțului milionar.

„Nu mi-a venit să cred ce cadou am primit de la Vicky. Am rămas impresionată. Contează și materialul în viață pentru că trebuie să ai cu ce să îți crești copiii”, a povestit la acea vreme artista.

Imobilul cuprinde 15 apartamente, având o suprafață totală de 1.500 de metri pătrați, evaluată peste două milioane de euro. Situat în Crevedia, județul Dâmbovița, blocul de activitate al artistului acum o responsabilitate pentru care trebuie să se ocupe de această afacere.

„De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu un imobil de apartamente în valoare de două milioane de euro, în contextul în care am deja 8 imobile pe care le pregătesc pentru închiriat. O să mă dezvolt în acest domeniu al imobiliarelor. Clădim împreună o afacere în această direcție”, a mai dezvăluit Cristina Spătar.

Cristina Spătar se bucură enorm că a întâlnit un partener generos și un om de încredere pe care poate conta și care o susține în toate proiectele ei.

„Tot timpul mi-a demonstrat că este un om foarte generos. Oameni cu bani, cum zic eu, sunt foarte mulți. Dar oameni generoși, bărbați cu suflet, nu există. Părerea mea este că sunt foarte rari. El, de Valentines Day, mi-a oferit o mașină de 300.000 de euro, un Mercedes Maybach Jeep, ca să fiu în siguranță cu copiii și în turneele mele.

Într-adevăr, eu tot îi spuneam că îmi doresc un business al meu și m-a întrebat: „Ce anume? Ce business ți-ai dori?. I-am zis că-mi doresc să-mi fac un azil de bătrâni, de lux, unde să ofer servicii de super calitate pentru oamenii în vârstă, deoarece văzusem modelul din Londra. Și am zis: „De ce nu?. Fac unul elegant, de lux, unde să le ofer oamenilor servicii maxime, să mă implic, să le ofer absolut orice. O bisericuță, spectacole, să le fac un cadru foarte fain, restaurante micuțe. Am vrut să fac, am cochetat cu ideea asta.

I-am împărtășit-o și a zis: „Da, e foarte frumos ce-ți dorești, am să te susțin, dar îți dau un sfat. Ca să poți să te ocupi și de muzică, și de copii, iar, ulterior, ca să ai timp și de mine – el s-a pus, săracul, pe ultimul plan – mai bine îți cumpăr niște proprietăți, pe care tu să le dai la închiriat și chiriile acelea să-ți fie venit pasiv.

Și așa a ajuns să-mi cumpere șapte vile aici, în Crevedia, și, ulterior, mi-a făcut cadou de ziua mea clădirea asta despre care se știe. E în renovare și va avea în jur de 15-17 apartamente, iar la parter o să aibă spații comerciale. Uite ce băiat bun am găsit eu în România! (râde) La urma urmei, nu știu dacă eu am vreun merit, dar dacă el a apreciat așa, înseamnă că merit”, a povestit cântăreața pentru viva.ro.