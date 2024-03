De ce a plecat, de fapt, Jador de la Survivor All Stars. Invitat la Măruță, faimosul nu s-a mai abținut și a răbufnit: „M-au dat afară”

Jador rupe tăcerea! După ce a fost descalificat de la Survivor All Stars, fostul faimos a răbufnit și a spus tot ce crede despre cei care i-au fost colegi de breaslă. Printre multe altele, manelistul a făcut dezvăluiri și despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Oana Ciocan. Cum s-au cunoscut cei doi și cum evoluează relația lor?

Jador a fost descalificat din competiția din Dominicană, după ce ar fi fugit din junglă de dorul iubitei. Acesta aștepta să intre în emisiune și Oana Ciocan, însă acest lucru s-a întâmplat abia după ce a plecat el. Cântărețul a fost nevoit să părăsească producția de la Pro TV, spre surprinderea tuturor. Doar că, el susține că motivul ar fi fost altul, nicidecum plecarea lui prin junglă din tabăra roșie.

Colegii săi de breaslă s-ar fi aliat împotriva lui și ar fi cerut să fie eliminat. Jador crede că acest lucru vine din cauza faptului că în finala Survivor All Stars, câștigătorul ar fi ales pe voturi. Ei bine, acest lucru le-ar fi dat de gândit faimoșilor, căci le-a trecut prin cap faptul că manelistul poate câștiga ușor competiția.

„A avut vreunul curajul să fugă? Sunt primul care am fugit din Survivor (…) Noi nu știam care e premiul și că finala e pe voturi. Când am aflat că finala e pe voturi, s-a urcat toată echipa în capul meu.(…) Știți cu toții de ce am fugit. Am vrut să grăbesc venirea Oanei acolo. Și nu știu de ce s-au supărat colegii mei, că n-am afectat pe nimeni. Pe mine m-au dat afară. (…) De ce m-au descalificat pe mine? Culiță a fugit 8 ore, eu am fugit o oră. Ca ultimul prost. Mereu am fost cel mai rău din școală, în clasă. Eu mereu oaia neagră, și în familie și la Survivor”, a spus Jador, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fostul faimos a recunoscut că i-a plăcut acest sezon Survivor, însă a fost mai greu sezonul precedent în care el a participat. Jador susține că mulți dintre coechipierii lui credeau că producția îl tratează favorabil, însă acest lucru nu ar fi fost adevărat.

„Mi-a plăcut foarte mult. A fost extraordinar. A fost mai greu celălalt. A fost mai greu din punct de vedere al oamenilor. Eu cu oamenii n-am o problemă, sunt obișnuit să nu mă placă. Sezonul ăsta am primit două linguri de orez în plus. (…) Toată lumea credea că mie îmi dă mâncare, că pe mine mă tratează altfel producția de acolo”, a continuat manelistul.

Ce spune Jador despre Zanni, „rivalul” său de la Survivor

Fostul faimos consideră că el era singurul din echipa roșie care-i amenința trofeul lui Zanni. Jador este de părere că trapperul nu are nimic cu el, de fapt, și că tot ce s-a întâmplat în Dominicană, rămâne acolo. Cât despre Iancu, cei doi și-au rezolvat neînțelegerile, iar manelistul și-a cerut scuze pentru faptul că a avut „gura mare”.

„Eu sunt sigur că el în realitate nu are nimic cu mine. Eu sunt singurul din echipă de la noi care-i amenința premiul. Zanni nu are nimic. Eu îi apreciez inteligența. I-a manipulat pe toți din echipă. Mie-mi place de el pe partea asta. Ce a fost la Survivor, rămâne la Survivor. Cine nu trece și ține ranchiună. Eu lui Jorge i-am dat mesaj aseară. I-am spus că eu am fost prost. După ce a plecat din echipă, eram cumva dușmani. Nu înțelegeam de ce. Asta fost o chestie. Eu nu trebuia să mă iau de el. Am dat în imaginea lui și am fost eu prost. Îmi pare rău. Eu sunt și acum prieten cu Iancu. Noi ne-am împăcat. Îmi pare rău de foarte multe lucruri pe care le-am făcut. Iancu, eu m-am cunoscut cu el la o emisiune, nu m-am apropiat atât de tare precum m-am apropiat de Culiță. (…) Am un orgoliu dus la extrem, orgoliul ăsta masculin. Am greșit, Iancule, mi-am cerut scuze, ne-am luat în brațe, suntem prieteni. Eu am gura mare, dar îmi cer scuze după. Alții fac asta? Asta e puterea”, a mai spus cântărețul de manele.

Cum s-au cunoscut Jador și Oana Ciocan

Jador și Oana Ciocan s-au cunoscut la vizita medicală pe care au făcut-o înainte să plece la Survivor. Cei doi s-au mutat împreună și lucrurile merg ca pe roate.