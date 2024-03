Cum au reacționat colegii Oanei Ciocan după ce a fost cerută în căsătorie de Jador. „I-ai dat cu ciocanul în cap”

După ce a fost descalificat din competiția Survivor All Stars, Jador s- întors în jungla din Dominicană cu scopul de a-și cere iubita de soție. Oana Ciocan, noua concurentă din tabăra Războinicilor, a avut parte de o surpriză uriașă din partea iubitului său. Războinica a avut o reacție cu totul surprinzătoare. Cum au reacționat colegii din tabăra albastră?

Jador le-a cerut producătorilor emisiunii Survivor All Stars să îi permită să o vadă pe Oana Ciocan înainte de a părăsi Republica Dominicană. Într-un cadru romantic, cântărețul de manele a decis să facă pasul mare. Fostul Faimos s-a așezat în genunchi, iar apoi și-a început discursul.

Inițial, Jador a planificat să îi ceară mâna la un concert. Ulterior, acesta a hotărât să o facă în Republica Dominicană, locul în care a întâlnit-o pe Oana Ciocan. El este convins că ea este femeia care îi va dărui cel mai mare dar, cel de a deveni tată.

„Am cunoscut-o aici. Trebuia să o cer aici și să aibă în inimă, că e femeia mea. Gata, mă însor. Am și nași, am tot ce vreau eu. Mă pun la casa mea. Nu îmi spune «nu» niciodată. Se comportă cu mine cum se comportă tata cu mama. Fix aceeași chestie. Îmi e rușine să îi spun că o iubesc. Este fata cu care îmi doresc să am copii.”