Oana Ioniță e disperată! Fosta ”bebelușă” și-ar putea pierde fiul definitiv: „Acum câteva zile, din păcate, a fost atacată…”

Oana Ioniță și Florin Budnaru și-au încheiat socotelile toamna trecută, când a fost parafat divorțul, iar fiecare și-a recăpătat libertatea după 10 ani de conviețuire. Din păcate, înțelegerea stabilită inițial în privința fiului lor, Maxim, pentru care au custodie comună, domiciliul fiind la tenor, nu a fost respectată, iar coregrafa s-a văzut nevoită să lupte în instanță pentru a putea petrece timp cu băiatul ei și pentru ca puștiul să stea cu mama și cu sora lui. Oana Ioniță mai are o fată, Isabel, dintr-o relație anterioară. Despre lupta în instanța cu fostul soț pentru copil, dar și de ce a rămas pieton pentru următoarele 2 luni, Oana Ioniță a oferit detalii exclusive pentru CANCAN.RO.

Oana Ioniță alege să vadă întotdeauna partea plină a paharului și acest lucru o ajută să facă față provocărilor la care viața o supune. Prezentă la VIVA! Influencers Party 2024, coregrafa ne-a povestit cum a rămas fără permisul auto în drum spre eveniment, dar și care este situația cu copilul pe care ea și fostul soț, tenorul Budnaru, și-l dispută în instanță, nereușind să ajungă la un numitor comun. Mai exact, coregrafa are un program de 2 zile și 4 zile în funcție de săptămâni, pare sau impare, când are acces la copil. Doar că tenorul a atacat acest program minim, luptând să îi ia acest drept.

Oana Ioniță, pieton pentru două luni: “Mi-am asumat greșeala. Ok, trebuie să văd cum este în 22 de ani fără carnet pentru prima oară”

CANCAN.RO: Oana, cum te găsește toamna asta?

Oana Ioniță: Mă găsește foarte bine toamna asta. De fapt, fiecare moment din viață mă găsește bine, chiar dacă nu este unul tocmai plăcut. Încerc să iau partea bună din lucrurile mai puțin frumoase și din cele mai urâte. Și sunt fără carnet de conducere de jumate de oră.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat pe drum?

Oana Ioniță: Veneam la eveniment. M-a oprit domnul agent de poliție, zicându-mi că pe trecerea de pietoni nu am acordat prioritate. Și, din păcate, așa a fost. De obicei sunt foarte atentă, am fost atentă, dar am zis: nu-i problemă, doamnă, trec pentru că aveți loc, treceți după mine! Dar știi cum e: regulile sunt reguli. Nu e la mica învoială și atunci mi-am asumat greșeala. Ok, trebuie să văd cum este în 22 de ani fără carnet pentru prima oară, cum e să circuli două luni fără carnet, cu RATB-ul și cu alte mijloace de transport. Și pentru că trebuia să mi se întâmple, probabil. În viața asta karma mereu te urmărește, și dacă nu o urmărești și tu pe ea, ajungi să îți facă așa.

CANCAN.RO: Ai început cursurile, ai debutat în online cu podcastul.

Oana Ioniță: Sunt bine, sunt la cursuri, am început un nou an școlar, astăzi a fost lansarea podcastului meu “Viața în pași de dans”, pentru că asta am făcut o viață întreagă și am foarte mulți prieteni și mulți oameni pe care îi cunosc și nu au vorbit despre cum au plecat în viața asta. Și mă regăsesc în proiectul acesta, e ca un copil al meu, un alt copil. Și sunt încântată de tot ce se întâmplă, așa că uitați-vă și dați like și subscribe și share.

Oana Ioniță: „A fost atacată acea ordonanță în instanță de către fostul meu soț, pentru că, probabil, nici acele zile nu sunt suficiente pentru a le petrece eu cu copilul meu”

CANCAN.RO: O ai pe fiica ta, Isabel, alături de tine. Cu Maxim cum este situația? Cât timp aveți împreună și ce s-a stabilit legat de domiciliul lui?

Oana Ioniță: Îi am pe ambii copii alături de mine și eu sunt alături de amândoi copiii. Chiar dacă în mod oficial, în acte, Maxim are domiciliul la tatăl lui. Eu mă lupt în continuare pentru domiciliul la mine, pentru că îmi doresc mai mult timp cu el. Acum un an de zile am mers pe o ordonanță prezidențială, pentru că inițial am făcut o convenție, unde în convenția aia nu am specificat nimic. A fost o convenție de comun acord pentru ce zice copilul, ceea ce e greșit total. Copilul nu poate să aibă o părere până la 18 ani. Copilul are 2 adulți, 2 părinți, care îl însoțesc, copilul nu poate să aibă un cuvânt sau are un cuvânt de spus atâta timp cât nu este bine de o parte sau de cealaltă. Dar este ghidat de un părinte și părintele acela de obicei poate să îl alieneze sau poate să îl îndrume corect să aibă o relație sănătoasă cu celălalt părinte.

Din păcate, neavând acces la un program, pentru că în decursul timpului, după acea convenție, lucrurile au fost la latitudinea “copilului”. Și fostul meu soț și-a permis cumva un timp mult mai îndelungat cu el, eu nu am avut acces la Max o perioadă bună de timp. Aproape 6 luni, și în 6 luni erau niște ore. A trebuit să apelez la ordonanța prezidențială pentru a ataca convenția inițială, ordonanță care mi s-a aprobat. Dar, din păcate sunt doar două zile pe care am putut să le obțin în urma acelei ordonanțe. Acum câteva zile, din păcate, a fost atacată acea ordonanță în instanță de către fostul meu soț. Pentru că, probabil, nici acele zile nu sunt suficiente pentru a le petrece eu cu copilul meu. Și asta mi se pare puțin ciudat.

Nu discut cu fostul meu soț aceste probleme, pentru că mi se pare că singurele discuții pe care noi doi trebuie să le purtăm sunt legate de programul lui Maxim și ca el să poată să aibă o viață lipsită de griji. Fără să știe ce se întâmplă sau să știe problemele noastre, pentru că el nu trebuie să știe. Pentru că el are o copilărie pe care să o trăiască cât mai frumos și să se bucure de ambii părinți în egală măsură, de niște părinți fericiți, cumva care îl susțin în toate demersurile lui și în tot ce își dorește să facă.

CANCAN.RO: Mult succes! Să se rezolve situația!

Oana Ioniță: Îmi doresc doar înțelegere și îmi doresc colaborare, asta e cel mai important lucru pentru binele lui Maxim.

