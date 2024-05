Zanni a vrut să-i ofere primul ajutor Anei Porgras, dar nu a putut-o căra, pentru că e prea scund. Scene de-a râsu’-plânsu’ la Survivor All Stars

Se strâng rândurile la Survivor All Stars. Competiția a avansat mult și doar câțiva concurenți au mai rămas în joc. O nouă luptă s-a dat în Dominicană, însă de această dată și un eveniment nefericit a avut loc. Ana Porgras s-a accidentat pe traseu, iar Zanni a fost primul care i-a sărit în ajutor. Însă, intervenția acestuia nu a fost suficientă, căci Faimosul nu a putut-o căra, așa că și restul concurenților s-au prezentat de urgență. Cum s-a întâmplat totul?

Un nou joc a avut loc în ultima ediție Survivor All Stars. Însă, de această dată lucrurile s-au complicat, iar unul dintre concurenți s-a accidentat grav. Ana Porgras este cea care a avut ghinion și s-a ales cu o accidentare ce, probabil, o va scoate din joc o perioadă de timp. Imediat cum a văzut chinul prin care Ana trece, Zanni i-a sărit în ajutor, însă nu a putut să facă prea multe.

Așa cum spuneam, ultima ediție Survivor All Stars a adus și un eveniment la care nimeni nu se aștepta. În timpul jocului, Ana Porgras a avut o accidentare gravă. Faimoasa s-a aliniat la start cu Ștefi, iar cele două au pornit cursa. Însă, într-un moment de neatenție, Ana Porgras a călcat strâmb pe unul dintre obstacole și a căzut, secerată de durere.

Pentru câteva momente colegii de pe mal ale celor două nu au înțeles ce se întâmplă, însă atunci când au realizat au alergat spre apă să îi vină în ajutor. Cel care a reacționat primul și s-a grăbit cât a putut să ajungă la Ana Porgras a fost Zanni. Cei doi sunt foarte apropiați, așa că tânărul nu a ezitat nicio secundă și a alergat către locul în care se afla Faimoasa.

Din păcate, eforturile lui Zanni de a ajunge primul la Ana au fost în zadar. Deși își dorea din plin, acesta nu a putut să o ajute. Faimoasa trebuia cărată până pe mal, așa că Iancu Sterp a intervenit și a îndeplinit el această misiune. A dus-o pe Ana Porgras pe mâine medicilor, iar aceasta a primit îngrijirile medicale necesare.

Ana Porgras și-a speriat colegii și pare că accidentarea sa este una destul de serioasă. Faimoasa a ajuns la spital, iar în urma investigațiilor s-a constatat că aceasta s-a ales cu o entorsă severă. Cel mai probabil, Faimoasa nu va mai intra o bună perioadă pe traseu din cauza accidentării suferite.

„În momentul ăsta ne-am oprit pentru că avem o accidentare. Din echipa căpitanului Zanni, Ana lupta pe traseu cu Ștefi… Ana are o entorsă severă. Este sub investigație. O să revenim cu amănunte. A fost direct trimisă la clinică. Este sub supravegherea doctorului. Mesajul meu pentru căpitanul Zanni este că va trebui să lupte altcineva de la tine din echipaj cu Ștefi. Trebuie să ducem lupta până la capăt pentru Ana”, a anunțat Daniel Pavel, după ce Ana Porgras a ajuns pe mâinile medicilor.