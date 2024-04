Oficial! Războinica a recunoscut că îşi doreşte o relaţie cu Zanni, de la Survivor! Cătălin Măruță, uimit: „Foarte asumată”

A recunoscut că își dorește o relație cu Zanni! Războinica Alexandra Duli a făcut o serie de mărturisiri în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, la Pro TV. După ce a fost nominalizată către eliminare și, ulterior, a părăsit Survivor All Stars, tânăra a fost invitată să vorbească în fața telespectatorilor despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană. Nu a fost vorba doar despre rezistența fizică și de modul în care s-a descurcat pe traseu, ci și de faptul că săgeata lui Cupidon și-a făcut efectul. Vezi mai jos ce a declarat fosta participantă.

Au fost și „bariere” între ea și Ana Porgras, așa cum a precizat luptătorul Cristi Mitrea la Pro TV. Alexandra Duli a făcut o serie de precizări legate de acest subiect. Fosta concurentă nu exclude să aibă o relație cu tânărul în vârstă de 26 de ani. Duli a precizat că, cel puțin momentan, nu s-a întâmplat nimic între cei doi. S-au văzut în urmă cu doi ani, la o emisiune, de două ori, apoi au început să vorbească. De altfel, în continuare, fosta Războinică a făcut o serie de mărturisiri legate de un episod din trio-ul Alexandra – Ana – Zanni. Ce a simțit fosta participantă atunci când Zanni a fost la masa romantică?

„În momentul ăla, poate eu nu am înțeles ce se întâmplă. Eram foarte focusată pe mine. Acum când m-am uitat, poate pe ea au luat-o emoțiile, nu știu, poate ce s-a întâmplat cu mine și cu Zanni. Nu s-a întâmplat nimic momentan, vorbim. Avem de văzut, nu se știe niciodată, vorbim. Chiar o să începem poate niște vloguri împreună. Nu am avut (n.r. o relație), ne-am văzut acum doi ani, când am fost eu la Voyo și pur și simplu am început să vorbim”, a spus Alexandra Duli în emisiunea La Măruță.