Zanni este prins între Ana Porgras și Duli! Confruntare de zile mari între Faimoasă și Războincă: „Dacă mă iubește cu adevărat...”

Tocmai când nimeni nu se aștepta, cărțile au fost date pe față la Survivor All Stars, cel puțin în ceea ce privește triunghiul amoros format din Ana Porgras, Zanni și Duli. Cei trei și-au pus sentimentele pe masă, iar asta a stârnit discuții aprinse, mai ales atunci când Faimoasa a aflat că între artist și Războinică există o legătură încă de dinainte de începerea competiției. Cum a reacționat Ana Porgas când a primit veștile cele mari ?

Concurenții de la Survivor All Stars au ajuns într-un punct important al jocului, momentul unificării. Și de această dată, etapa a fost marcată de o petrecere, însă una puțin diferită, ce a dat naștere la multe discuții, pionii principali fiind Ana Porgras, Zanni și Duli. Cei trei au făcut dezvăluiri neașteptate și au ieșit scântei. Multe detalii din triunghiul amoros au ieșit la suprafață și au făcut deliciul publicului.

(CITEȘTE ȘI: DIN CE TRĂIEȘTE ZANNI, DE FAPT. CE FACE PENTRU BANI FAIMOSUL DE LA SURVIVOR ALL STARS)

Dacă nu de mult Zanni încerca să le apropie pe cele două femei din viața lui, acum tot el a fost cel care le-a dezbinat definitiv. La petrecerea de unificare, artistul a fost mărul discordiei, iar totul a început cu o remarcă bine plasată făcută de Andrei Ciobanu.

„Sunt curios cine îți va spăla hainele”, a întrebat Andrei Ciobanu. Lucru care a făcut-o pe Ana Porgras să reacționeze imediat. Faimoasa și-a dorit să nu piardă din teritoriu și a anunțat-o clar pe Alexandra Duli că Zanni este al ei și așa o să rămână.

„Opriți-vă! Eu am declarat în momentul în care am ajuns pe această insulă voi avea grijă de Zannidache. Eu îi voi spăla tot. Ca o metaforă, nu mă apuc acum să-i spăl chiloții lui Zanni.

Însă, elanul Faimoasei a fost tăiat în momentul în care Daniel Pavel a anunțat că masa copioasă se va servi în perechi de câte doi. Ei bine, Zanni a invitat-o la cină pe Duli, fapt ce a distrus fericirea Anei Porgras, care a rămas să servească cina alături de Ștefania Stănilă. Dându-și seama că a făcut o greșeală, artistul a încercat să o îmbuneze pe Faimoasă, însă a fost imediat pus la punct.

Văzând că lucrurile s-au precipitat, Zanni a intrat și el într-o poziție ofensivă și a avertizat-o pe Ana Porgras că reacțiile sale sunt nepotrivite și lasă multe de înțeles.

„Parcă nu mai era Ana Porgras, parcă era altceva. Ștefi, tu dacă-i vrei binele Anei Porgras, o stabilizezi puțin. Eu i-am zis ei. «Nu face show-uri din astea. Că dacă faci, poate îți fac și eu show-uri».

E vizibil, lumea vede chestiile astea. Că o deranjează și că are și reacții. Deși, între noi doi, ea știe să nu aibă reacțiile astea. La un moment dat mai am și eu niște reacții… răspunsuri. Suntem la Survivor. De aceea am ales-o pe Duli la masă”, a mai spus Zanni.