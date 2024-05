Oana Zăvoranu, dezvăluiri uluitoare despre tot scandalul în care este implicată! Cum a ajuns acuzată de șantaj + Unde și cum s-au evaporat banii!?

CANCAN.RO urmărește îndeaproape cazul în care Oana Zăvoranu este implicată. Ieri, site-ul nostru v-a ținut la curent cu date importante din procesul judecat la Curtea de Apel București. Querida a fost pusă sub acuzare de medicul Bogdan Furtună, fost manager al clinicii ei, One Life. Drept mărturie a situației delicate în care se află vedeta stă gestul la care aceasta a recurs chiar în sala de judecată. Și-a concediat avocatul, pe profesorul Constantin Nedelcu.

Update | În continuare, Oana Zăvoranu a vorbit despre punerea în funcție a lui Bogdan Furtună, la Spitalul Colentina. Bruneta a susținut în conferința publică faptul că la mijloc ar fi fost, de fapt, un joc politic în urma căruia a ajuns la conducerea unității medicale. Doctorul specializat în Medicină Internă, fost director medical al Spitalului Clinic Colentina, a fost numit manager interinar al Spitalului Clinic Colțea în 2022. În plus, Zăvoranu a mai precizat faptul că medicul s-ar fi folosit de banii publici (12.000 lei) pentru postările de pe platforma Facebook. Tot atunci, medicul s-ar fi arătat intimidat de presiunile pe care bruneta le-a făcut, dar realitatea a stat cu totul altfel. Pentru CANCAN.RO, Oana Zăvoranu a demontat ceea ce se știa despre acest aspect, mărturisind că, de fapt, medicul Furtună ar fi avut un interes pentru a-și păstra funcțiile publice.

„Domnul Furtună nu se speria de mine și de postările mele, el de fapt nu dorea să pună presa lupa pe el pentru că, după cum știm și chiar dumnealui a spus urma să fie pus manager la spitalul Colentina, apoi la spitalul Colțea. Știm cu toții că funcția de manager la un spital de stat este o funcție politică. Deci iată, domnul Furtună se temea de funcțiile politice ce ar fi urmat să le ocupe”, a spus Oana pentru CANCAN.RO.

Update | Totodată, în conferința susținută alături de soțul ei, Zăvoranu a adus în atenție și o situație din anul 2020, când medicul Vlădescu era director al clinicii. I-a spus că are de recuperat banii, iar medicul i-a recomandat un avocat pe care îl putea contacta în acest sens. Avocat care a devenit, ulterior, inculpat în dosar.

„Este momentul în care noi suntem duși la Ionuț Călin, inculpatul din presupusul dosar de șantaj. Noi am mers la el, duși de acest fost pușcăriaș Vlădescu. Ajungem acolo, arătăm o parte din documente, între timp aveam și o grămadă de procese făcute de influencere care s-au simțit supărate că am spus adevărul despre ele. (…) Încep o colaborare cu domnul Ionuț Călin, pe parte civilă cu influencerele. Colaborare defectuoasă, că s-a dovedit că mi le-a pierdut pe toate. Dar ceea ce i-a atras atenția domnului Ionuț Călin, inculpatul, este această cerere a mea, expresă, de a face plângere penală lui Bogdan Furtună. I-am pus la dispoziție ce aveam noi”, a spus Oana Zăvoranu.

Update | În continuare, Oana Zăvoranu a făcut dezvăluiri legate de procesul cu medicul Horia Vlădescu despre care bruneta susține că i-a sustras sume uriașe din contul clinicii One Life. De altfel, în atenție l-a adus și pe Bogdan Furtună, cel care s-a aliat cu Horia Vlădescu pentru a o escroca pe vedetă. Oana Zăvoranu a precizat faptul că Bogdan Furtună avea 10 angajați trecuți pe clinică, însă, în realitate, ar fi fost 40! Mai mult, angajații respectivi lucrau la clinica lui Furtună și erau plătiți din banii lor. CANCAN.RO vă ține la curent cu toate informațiile legate de acest caz, iar declarațiile Oanei Zăvoranu pot fi urmărite în CANCAN LIVE, dar și mai sus, în articol.

Oana Zăvoranu vorbește public despre scandalul în care este implicată

La doar 24 de ore distanță, adică astăzi, Oana Zăvoranu a decis să se apere singură în fața opiniei publice. Prin urmare, fosta soție a lui Pepe face declarații chiar în aceste momente despre întreg scandalul ce o are ca protagonistă. Mai exact, Querida dorește să întoarcă acuzațiile împotriva ei, încercând să iasă basma curată, iar CANCAN.RO vă ține la curent cu orice cuvânt scos de brunetă.

Oana Zăvoranu, acuzată de șantaj de Bogdan Furtună

Reamintim că Oana Zăvoranu și fostul ei avocat, Ionuț Silviu Călin, sunt acuzați că în 2021 l-ar fi șantajat pe medicul Bogdan Furtună, fost manager al clinicii One Life, să plătească suma de 800.000 de euro, motivul fiind că ar fi manageriat prost clinica de înfrumusețare a Queridei.

Furtună a acuzat că Zăvoranca a exercitat presiuni psihice, prin mesaje pe Facebook și amenințări în interviuri televizate.

Oana Zăvoranu are, însă, o poveste mult mai spumoasă. Spune că, de fapt, ea a fost victimă, fiind înșelată de un cerc de interese format din medicul Bogdan Furtună și prietenii lui, avocați și afaceriști.

Oana Zăvoranu face declarații halucinante despre cazul în care este implicată

“Vom dezbate lucrurile pe felii, s-a discutat foarte mult în ultimii doi ani de zile, ei au vorbit, eu am tăcut. Acum ei vor tăcea și eu voi vorbi despre problemele legate de Bogdan Furtună și dosarul penal pe care mi l-a intentat acesta pentru un presupus șantaj, dosar unde am devenit inculpată, alături de Ionuț Călin, avocat. S-a vorbit mult despre clinica medicală a mea și a soțului meu, One Life, clinică fondată din banii noștri proprii, în anul 2017. Clinică care acum este închisă din cauza hoților, a mafiei și a escrocheriilor întâmplate cu voie.

Și vom vorbi și despre următorul individ care a pus cireașa de pe tort și s-a îmbogățit poate și mai mult decât primul, fostul pușcăriaș, Horia Valentin Vlădescu. Zic fost pușcăriaș pentru că este o chestie care rămâne chiar dacă se prescrie, am zis că tot ce spun voi și proba, îl aveți pe distinsul «cardiolog», pentru că se pricepe la ciordeli de pe carduri. Și atunci, cei care fură de la bancomate cu pisicuța de pe carduri, îmi place să-i iau la mișto și să-i numesc «cardiologi», fără a lua în derâdere meseria adevărată de cardiolog”, și-a început discursul Oana Zăvoranu.

„În noiembrie 2009 a făcut 11 luni de pușcărie, când a fost prins în Germania și arestat, pentru furt cu pisicuțe de la bancomate. Avem o hârtie oficială pentru omul care a venit cu mare tupeu la proces, când a fost audiat ca martor și nu-și mai amintea, zicea că mint!”

Horia Vlădescu, acuzat că ar fi escrocat-o pe Zăvoranu de sute de mii de euro, între 2019 și 2021

Pe scurt, Oana Zăvoranu îl acuză pe Horia Vlădescu de escrocare la nivel înalt. Patroana clinicii One Life susține că între 2019 și 2021 i-ar fi ieșit sute de mii de euro din firmă, bani nejustificați de Vlădescu. Cel din urmă ar fi format un fel de „caracatiță” ce facilitate adjudecarea de bani din firmă. Asta reiese din declarațiile Queridei.

“Erau 7-800 de milioane (lei vechi) pe săptămână. Înseamnă în euro cam 15.000 de euro. Nu sunt pricepută la tehnică și uitat pe plăți. Dar îl sun și îl întreb “Horia, noi suntem clinică de imagistică sau clinică de analize medicale?! El îmi spunea “sunt testările COVID pe care le facem și trebuie să plătim laboratorul”. Sunt trei sau patru mesaje care vor fi depuse și la dosar, care atestă faptul că îl somez să nu mai facă plăți fără acordul meu pe clinica One Life. Adevărul care era?! El e reușit să facă o caracatiță, dându-se chiar acționar al clinicii One Life. Vlădescu implementase în mintea angajaților că el este chiar și acționar. Pe mine mă punea să îmi văd de emisiuni, zicea să stăm liniștiți. În realitate, el căpușase clinica One Life. Este vorba de sute de mii de euro. A supt din clinică, din decembrie 2019 până la 1 septembrie 2021!”

Semnătura Oanei Zăvoranu se crede a fi fost falsificată de Horia Vlădescu, la nivel managerial

“Merg la secția de Poliție arondată, de pe buletinul lui, și mă prezint cu contractul de management, unde el își dorea 8% din rulajul clinicii și 20% din tot ce se câștigă pe testările COVID. Mă duc cu contractul la Poliție, dau niște specimene de semnătură, astfel încât să se poată vedea clar că această semnătură de pe contractul de management nu este a mea, lucru care mi se confirmă două sau trei luni mai departe. Sunându-mă de la secția de Poliție, în urma expertizei grafoscopice, un expert grafoscop a constatat că semnătura de pe contractul de management, unde Vlădescu numaiputând să fure, vine cu acest act și bagă clinica în insolvență!”

