Câți bani câștigă Andreea Bostănică din TikTok. Tânăra a mărturisit totul: „Mi-e milă de oamenii care...”

Andreea Bostănică este în centrul atenției pe social media datorită cadourilor extravagante în valoare de zeci de mii de euro și a buchetelor masive de flori pe care le primește. Au circulat multe zvonuri despre cine ar putea fi misteriosul său donator, dar ea păstrează tăcerea în acest sens. În schimb, a dezvăluit câștigurile sale săptămânale și strategiile pe care le folosește pentru a-și permite astfel de luxuri.

Pe TikTok, videoclipurile lui Andreea Bostănică au stârnit un val de reacții, divizând publicul în două tabere: unii admiră stilul ei de viață ca influencer, în timp ce alții susțin că este susținută de sponsori. Chiar dacă este mai mereu criticată în mediul online, tânăra trece cu vedere și nu pare deloc afectată de „gurile lumii”.

Andreea Bostănică este ferm convinsă că toate realizările sale sunt rezultatul multor ani de muncă asiduă. Ea a declarat că lucrează de la vârsta de 12 ani, când a început să filmeze vloguri, să cânte, să danseze și să se lanseze în muzică. Potrivit Andreei, și-a dedicat întreaga copilărie carierei sale, astfel încât acum i se pare firesc să se bucure de succesul obținut.

Veniturile pe care Andreea Bostănică le obține de pe TikTok sunt considerabile, suma săptămânală depășind venitul mediu anual al unui român. Ea a dezvăluit că a acumulat 2 milioane de puncte pe TikTok, ceea ce se traduce în aproximativ 20.000 de euro pe săptămână.

„Fetițele care se uită la mine, din contră, se motivează, cum eu mă uit la alte fete, băieți, care muncesc. Eu de exemplu cânt, fac vlogging, TikTok, Instagram, am campanii. Din acești bani pentru care eu îi lucrez de la 12 ani, prietenii mei când aveau 12 ani de exemplu se jucau, eu filmam vlogguri, editam, făceam ore de vioară, pian, actorie, dansuri, editam singură, lansam piese.

Pentru că toată copilăria mea mi-am dedicat-o muzicii, acum îmi permit, vedeți câte puncte am, momentan am două milioane, calculați cât valorează, ca să înțelegeți cât am făcut săptămâna asta. În continuare nu îmi retrag absolut niciun cuvânt, în continuare mi-e milă de oamenii care sunt invidioși, nu îmi retrag absolut niciun cuvânt”, a transmis Andreea Bostănică, pe TikTok.