S-a numărat darul după nunta fastuoasă a prezentatorului de la Survivor ALL STARS. Dan Pavel și soția au planuri mari cu banii!

Faimosul prezentator de la Survivor, cunoscut drept Domnu’ Dan, a apărut alături de consoartă pentru prima dată la un interviu. Ana Maria și Daniel Pavel și-au unit destinele pe 8 iunie, într-o ceremonie extraordinară, urmată de o petrecere cu fast. S-au făcut și calculele ulterioare nunții, darul strigându-se la CANCAN EXCLUSIV! Mai mult, proaspeții însurăței au spus povești neștiute despre cuplul care acum formează cea mai fresh familie din showbiz.

Povești de colecție pentru inelul de logodnă și verighetele soților Pavel: „Rămâne pentru toată viața o amintire splendidă!”

CANCAN EXLCUSIV: Nu cred că se cunoaște povestea inelului purtat de Ana…

Daniel Pavel: Inelul de logodnă, în octombrie a fost oferirea lui, vine de la New York, Tiffany’s. N-aș fi reușit și nu e doar un sofism de curtoazie. Mama Anei, numărul 1 mondial, a luat măsuri, mi-a dat un inel, nu se potrivea, să luăm în calcul și cât va slăbi fata, dacă va mai slăbi, vorbim de octombrie anul trecut. Apoi Roxana Blagu, prietena noastră dragă, a devenit și a mea, a organizat această logistică. În calea noastră a stat un uragan, transportul n-a ajuns la timp. Trebuia să vină undeva în vară, deci a întârziat vreo două luni. Nașa noastră, Narcisa Mocanu, s-a întâmplat să fie în State. Uraganul a întârziat plecarea avionului lor și până la urmă a reușit să ajungă. Și inclusiv aș îndrăzni să spun maniera mea, îndemânarea pe care am căpătat-o la Survivor, pentru că mi-a venit mie ideea formidabilă să-l ofer pe o barcă, pe Herăstrău. Dar în ziua aia, pe 4 octombrie 2023, eram răciți. Mâna tremura, eu i-am făcut cererea și Anuța se aude în filmuleț, «bine, și?!».

Ana Maria Pavel: Se și blocase, mă gândeam că urmează, dar nu mi-l mai dădea!

Daniel Pavel: Îmi tremura mâna, pentru că am realizat că este o chestie valoroasă din toate punctele de vedere, într-o bărcuță care lua apă, pe lac. Nu puteam să i-l dau la o măsuță, undeva?! Și ea zice «pune-mi-l!».

Ana Maria Pavel: «Hai odată, să zic și eu DA sau NU!»

Daniel Pavel: A fost cu mari emoții, a călătorit mult ca să ajungă acolo și rămâne pentru toată viața o amintire splendidă.

Ana Maria Pavel: Și verighetele le-am făcut noi, cu mâna noastră, de la topit, până le-am dat o formă destul de lunguiață, dreptunghiulară, după care le-am lăsat pe mâna specialiștilor.

Domnu’ Dan și partenera de viață au planuri mărețe de business: „Nu există în România!”

CANCAN EXLCUSIV: Urmează să faceți business amândoi?

Daniel Pavel: Ăsta ar fi planul. Înainte de Survivor și Viena am făcut o emisiune de business timp de șapte ani, premiată de CNA la un moment dat. Am absorbit, am cules foarte mult antreprenoriat, dar nu l-am pus în practică niciodată. Și am zis întotdeauna că am foarte multă informație strânsă, să văd dacă sunt și un practician. Să vedem cum facem translația asta, am nevoie de cel mai bun avocat din branșă. Și am senzația că e foarte aproape de mine. Orice coloană vertebrală a oricărei înțelegeri rămâne contractul scris. Aici lucrăm în momentul ăsta, ce formă va lua acest business.

CANCAN EXLCUSIV: În ce zonă va fi afacerea?

Ana Maria Pavel: Noi suntem foarte altruiști și ne-am gândit să dăm oamenilor și naturii ce am primit noi în viață. Deci unul va fi pe acest tronson și celălalt nu l-aș spune, pentru că îmi e teamă să nu-mi fure cineva ideea. Nu există în România.

Daniel Pavel: Este o zonă non-guvernamentală, acolo unde se întâlnește natura cu natura umană. E ceva ce fac oricum și la Survivor. Cum să faci să aduci în special generațiile tinere să privească și să se integreze diferit în natură. Reciclare, irosirea de hrană, toate aceste povești, asta vorbeam cu Anuța, cum să facem să fie lucrativă pentru companii și persoane. Orice business trebuie să câștige, dar acest câștig va fi stratificat și pentru societate. Iar partea ei va fi foarte pragmatică, acest business pe care îl avea cam din momentul în care ne-am întâlnit noi.

S-au numărat banii după nunta fastuoasă a celei mai fresh familii din showbiz: „O să-i punem într-un cont comun!”

CANCAN EXLCUSIV: Profit a fost la nuntă, s-a numărat darul?

Ana Maria Pavel: Totul OK!

Daniel Pavel: Uite, vezi avocata. Eu pot să spun că lucrurile arată foarte bine. E costisitor, e o industrie creativă în care oamenii ăia merită banii, fără discuție. Însă pot să spun că ne-am scos cheltuielile și avem o câtime drăguță, importantă pentru plecare.

CANCAN EXLCUSIV: Ce faceți cu ei, mergeți în luna de miere?

Ana Maria Pavel: Nu încă. Luna de miere va fi prin toamnă. Momentan o să-i punem într-un cont comun și vedem în ce-i investim.

Daniel Pavel: Trebuie să căutăm o soluție financiară smart și să plecăm într-o jumătate de lună de trestie de zahăr.

