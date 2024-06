Prezentatorul de la Survivor a cedat presiunii! Socrul mic i-a făcut felul lui Daniel Pavel în ziua nunții

Daniel Pavel și Ana Maria Pop sunt oficial soț și soție, de pe 8 iunie, ziua pe care nu o vor uita niciodată! Prezentatorul de la Survivor și aleasa inimii lui au rostit cel mai hotărât „DA”, pe malul lacului Snagov. Moderatorul de televiziune și partenera de viață și-au unit destinele în mod oficial, iar CANCAN.RO vă prezintă primele declarații ale mirelui după ceremonia solemnă.

Vizibil emoționat, Daniel Pavel ne-a relatat cum s-a desfășurat „adjudecarea” iubitei sale soții de la socrul mic. Într-un moment plin de însemnătate și energie masculină, gazda de la Survivor a răspuns tatălui Anei «da, o iau!».

Moment solemn între Daniel Pavel și socrul mic, în ziua nunții: „A pus foarte multă încărcătură spirituală, emoțională și fizică!”

CANCAN.RO: Ce sentiment te încearcă, având în vedere că ai rostit acel DA solemn, valabil pentru toată viața?

Daniel Pavel: Asta cred, asta credem, să mă țineți în credința asta și pe mine. DA, D.A. – Daniel și Ana. Când am spus că o cer pe Ana, înainte de începutul lui octombrie, am zis «o să fie o logodnă mai lungă», urma și Survivor. Dar se întâmplă, e 8 iunie 2024 și îmi dau seama că nu puteam fi în alt loc. Am avut emoții, Sabin, în momentul în care a coborât cu tăticul ei, am zis «mamă, vine la mine, vine spre mine». Eu am venit cu barca, încă eram cu povești, să fiu în timp, filmam, «tata, dă șapca jos, Doamne, ce caută cu șapca». În momentul în care am văzut că vine la mine, vine doamna Pavel, urma să fim întrebați și gata!

CANCAN.RO: E trecută pe numele tău acum?!

Daniel Pavel: E trecută pe numele meu. De când s-a dus mama, de 10 ani, o simt că e cu noi, nu mai era o doamnă Pavel. Acum este!

CANCAN.RO: Te-a dat Ana de gol că ai și plâns…

Daniel Pavel: Da, ăla a fost momentul, când domnul Pop, domnul General, socrul principal, mi-a strâns mâna foarte puternic, era o menghină acolo. M-am simțit din nou ofițerul de marină de pe navă. Dânsul așa a spus «ți-o dau pentru toată viața». A pus foarte multă încărcătură spirituală, emoțională și fizică. Încercam să comunic, «da, o iau!», din tot dragul și cu toată inima.

Programul artistic al nunții vedetei de la Pro TV va fi pe gustul tuturor celor 385 de invitați

CANCAN.RO: Cine a avut mai multe rigori în procesul de organizare a nunții?

Daniel Pavel: E clar că Ana, pentru că mi-a dat tot timpul și tot spațiul să ducem la bun-sfârșit. A fost cu mine în Dominicană acest sezon ALL STARS. Și după finală, am venit de câteva zile, zic că am intrat în pâine. Am încercat și eu să ajut cât s-a putut sau să nu încurc prea mult.

CANCAN.RO: Ai emoții la vreun invitat, că poate să încingă ringul de dans prea tare?

Daniel Pavel: Emoții în sensul pozitiv. Adică vorbeam cu mireasa, avem din Maramureș, din Țara Moților, din Transilvania. Sunt niște tipicuri și e clar un program acolo, care trebuie respectat. Și o să fim pe acel program. De la tatăl meu emoția pozitivă este că o să-și aducă aminte că a fost un mare salonist al Bucureștilor, anilor ’50-’60, twist and shout, să ceară numai rock’n’roll-ul ăla, să zic «tată, au trecut 50 de ani».

CANCAN.RO: Ca artiști ce avem, în afară de Jorge și Dirty Nano?

Daniel Pavel: Și Giulia, spre final. Avem și artiști de muzică populară, Anda Horoba, Aurel Tămaș, o să fie punctaje pentru toată lumea.

