Acasă » Exclusiv » Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea! “I-am spus că…”

Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea! “I-am spus că…”

De: Maria Iancu 21/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Ies la suprafaţă noi detalii despre viaţa personală tumultoasă a lui Silviu Mircescu. După ce s-a aflat că şi-a înşelat iubita cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea şi dezvăluie cum au stat, de fapt, lucrurile în căsnicia actorului. Se pare că iubita tradusă cu vedeta din ProTV ar fi fost motivul divorţului de femeia care i-a dăruit acestuia un copil. CANCAN.RO are toate amănuntele poveştii care pare desprinsă dintr-un scenariu de film!

Silviu Mircescu, actor cunoscut pentru rolurile sale în producții TV, inclusiv la ProTV, este implicat într-un nou scandal. Viața lui personală a ajuns în atenția publicului după s-a aflat recent că ştirista de la Meteo i-a ruinat relaţia pe care o avea cu o tânără de profesie model. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Numai că, ar putea spune gurile rele, istoria s-a repetat: tânără a avut parte de același final ca fosta soție.

Silviu Mircescu şi fosta soţie pe vremea când formau un cuplu

Silviu Mircescu a jucat la mai multe capete

Nu mai lungim vorba şi vă spunem că actorul din ProTV şi tânăra care i-a dăruit un băieţel au fost împreună aproximativ 5 ani. S-au căsătorit, s-au mutat împreună, au făcut şi un copil superb. Toate bune şi frumoase, până la un moment dat când Silviu Mircescu ar fi luat-o pe drumuri greşite. Concret, bărbatul şi-a găsit alinarea (de la ce nu putem să ştim concret) în braţele unui super model. Cel care a aflat de relaţia extraconjugală a fost chiar fostul socru în seara de Crăciun.

După mai multe pahare, Mircescu n-a mai ţinut cont şi a început să vorbească prin mesaje cu tânăra chiar de faţă cu tatăl soţiei sale.

„Ei sunt separați de anul trecut, pentru că am descoperit că el avea o relație extraconjugală cu domnişoara model. Noi am vorbit cu ea la telefon și i-am spus că va avea aceeași soartă. 

Am stat de vorbă cu dumneaei și i-am spus că nu este ok să despartă o familie cu un copil de trei ani de zile. Și nu este ok, mai ales că părintele domnișoarei este preot prin Arad, cu care am și discutat. I-am explicat situaţia şi l-am întrebat: Ce educație i-ai dat dumneata copilului să despartă o familie cu un copil minor de trei ani? Și a zis că nu cunoaște. Și am discutat și cu domnișoara și mi-a spus că are o relație de trei ani de zile cu actorul Silviu Mircescu. Zic, cum așa, dumnișoară? Acest individ este ginerele meu, vine la mine în casă, știți? Și domnișoara îmi spune că nu, că pe ea a mințit-o. I-a spus că, de fapt, relația între ei doi este decât pe hârtie, nu și în fapt, dar ei locuiau împreună. Și am întrebat-o pe domnișoara: Dar când pleca de la dumneavoastră la 12 noaptea, nu vă spunea și nu vă întrebați unde se ducea?

Ei au fost împreună din perioada în care s-a născut cel mic. Adică avea cel mic vreo șase luni de zile. Adică au fost împreună foarte, foarte mult timp. O perioadă lungă, efectiv. Silviu chiar s-a mutat la ea în casă după ce s-a produs separarea, propriu-zisă.

În momentul în care noi am văzut că este o căsnicie duplicitară, eu nu am putut să-mi las copilul să trăiască în această mizerie. M-am dus și mi-am luat copilul de unde săteau cu chirie, undeva prin București, pe lângă lacul Plumbuita. Mi-am luat copilul și nepotul, evident. Și fostul, actorul Silviu Mircescu s-a mutat la domnișoara model pe care am înțeles, ulterior, că a înșelat-o”, a declarat familia fostei soţii în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...
Actorul din Clanul şi-a înşelat fosta soţie

Actorul de la ProTV, episoade violente cu fosta soţie

Acuzaţiile nu se opresc aici. Familia fostei soţii dezvăluie că pe lângă infidelitate, Silviu Mircescu ar fi fost şi violent cu mama fiului său. Sora acesteia a fost martora unui episod, ba chiar ar fi intervenit între cei doi.

„Avea un limbaj nu colorat. Colorat este puțin spus. De față cu mine, de față cu părinții mei și cel mai grav de față cu copilul lui. Devenea violent în momentul în care consuma alcool. Eu personal a trebuit să intervin între el și sora mea pentru că a înfipt mâna în ea, a lăsat-o cu vânătăi de față cu copilul. Și chestia care pe mine mă frustrează cel mai mult este faptul că cel mic, de când ei doi s-au separat, a cunoscut trei partenere de-ale tatălui său.

Silviu a schimbat trei femei în decurs de un an, pe care cel mic a trebuit să le cunoască și la una din ele a stat și în casă. Adică noi, în urma divorțului și până în divorț, nu i-am interzis să aibă acces la copilul lui. Am considerat că este normal ca cel mic să stea cu tatăl lui, dar apoi am zis, stă, dar unde stă? Vă dați seama cât de bulversat este cel mic”, au mai povestit membrii familiei pentru CANCAN.RO

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!
Exclusiv
Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică
Exclusiv
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că…
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Gandul.ro
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu au dovadă științifică”
Adevarul
Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu...
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Digi24
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră!...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Click.ro
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”....
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Digi 24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau...
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război....
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
kfetele.ro
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le...
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său...
Este obligatoriu pentru proprietarii de apartamente și chiriași. Reguli la bloc pentru parcare, gunoi și spațiile comune
Capital.ro
Este obligatoriu pentru proprietarii de apartamente și chiriași. Reguli la bloc pentru parcare, gunoi și...
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează în sens invers acelor de ceasornic
Romania TV
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii în lacrimi (FOTO)
Capital.ro
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii...
Elena Udrea, mesaj către Florian Coldea: Oamenii lui din Justiție se vor pensiona, se vor retrage singuri!
evz.ro
Elena Udrea, mesaj către Florian Coldea: Oamenii lui din Justiție se vor pensiona, se vor...
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
Gandul.ro
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui...
as.ro
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”,...
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare:
radioimpuls.ro
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8...
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă...
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan să își aducă o bonă din Egipt. Susține că efortul a meritat
Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan să își aducă o bonă din Egipt. Susține că efortul a meritat
Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!
Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că ...
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică
Cristina Ich, răsfățată regește de pufosul Goe! După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, ...
Cristina Ich, răsfățată regește de pufosul Goe! După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, a venit rândul unui Bentley spectaculos!
Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are ...
Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are capacitatea de a…”
Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? ...
Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? Dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Vezi toate știrile
×