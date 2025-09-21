Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea! “I-am spus că…”

Ies la suprafaţă noi detalii despre viaţa personală tumultoasă a lui Silviu Mircescu. După ce s-a aflat că şi-a înşelat iubita cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea şi dezvăluie cum au stat, de fapt, lucrurile în căsnicia actorului. Se pare că iubita tradusă cu vedeta din ProTV ar fi fost motivul divorţului de femeia care i-a dăruit acestuia un copil. CANCAN.RO are toate amănuntele poveştii care pare desprinsă dintr-un scenariu de film!

Silviu Mircescu, actor cunoscut pentru rolurile sale în producții TV, inclusiv la ProTV, este implicat într-un nou scandal. Viața lui personală a ajuns în atenția publicului după s-a aflat recent că ştirista de la Meteo i-a ruinat relaţia pe care o avea cu o tânără de profesie model. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Numai că, ar putea spune gurile rele, istoria s-a repetat: tânără a avut parte de același final ca fosta soție.

Silviu Mircescu a jucat la mai multe capete

Nu mai lungim vorba şi vă spunem că actorul din ProTV şi tânăra care i-a dăruit un băieţel au fost împreună aproximativ 5 ani. S-au căsătorit, s-au mutat împreună, au făcut şi un copil superb. Toate bune şi frumoase, până la un moment dat când Silviu Mircescu ar fi luat-o pe drumuri greşite. Concret, bărbatul şi-a găsit alinarea (de la ce nu putem să ştim concret) în braţele unui super model. Cel care a aflat de relaţia extraconjugală a fost chiar fostul socru în seara de Crăciun.

După mai multe pahare, Mircescu n-a mai ţinut cont şi a început să vorbească prin mesaje cu tânăra chiar de faţă cu tatăl soţiei sale.

„Ei sunt separați de anul trecut, pentru că am descoperit că el avea o relație extraconjugală cu domnişoara model. Noi am vorbit cu ea la telefon și i-am spus că va avea aceeași soartă. Am stat de vorbă cu dumneaei și i-am spus că nu este ok să despartă o familie cu un copil de trei ani de zile. Și nu este ok, mai ales că părintele domnișoarei este preot prin Arad, cu care am și discutat. I-am explicat situaţia şi l-am întrebat: Ce educație i-ai dat dumneata copilului să despartă o familie cu un copil minor de trei ani? Și a zis că nu cunoaște. Și am discutat și cu domnișoara și mi-a spus că are o relație de trei ani de zile cu actorul Silviu Mircescu. Zic, cum așa, dumnișoară? Acest individ este ginerele meu, vine la mine în casă, știți? Și domnișoara îmi spune că nu, că pe ea a mințit-o. I-a spus că, de fapt, relația între ei doi este decât pe hârtie, nu și în fapt, dar ei locuiau împreună. Și am întrebat-o pe domnișoara: Dar când pleca de la dumneavoastră la 12 noaptea, nu vă spunea și nu vă întrebați unde se ducea? Ei au fost împreună din perioada în care s-a născut cel mic. Adică avea cel mic vreo șase luni de zile. Adică au fost împreună foarte, foarte mult timp. O perioadă lungă, efectiv. Silviu chiar s-a mutat la ea în casă după ce s-a produs separarea, propriu-zisă. În momentul în care noi am văzut că este o căsnicie duplicitară, eu nu am putut să-mi las copilul să trăiască în această mizerie. M-am dus și mi-am luat copilul de unde săteau cu chirie, undeva prin București, pe lângă lacul Plumbuita. Mi-am luat copilul și nepotul, evident. Și fostul, actorul Silviu Mircescu s-a mutat la domnișoara model pe care am înțeles, ulterior, că a înșelat-o”, a declarat familia fostei soţii în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Actorul de la ProTV, episoade violente cu fosta soţie

Acuzaţiile nu se opresc aici. Familia fostei soţii dezvăluie că pe lângă infidelitate, Silviu Mircescu ar fi fost şi violent cu mama fiului său. Sora acesteia a fost martora unui episod, ba chiar ar fi intervenit între cei doi.

„Avea un limbaj nu colorat. Colorat este puțin spus. De față cu mine, de față cu părinții mei și cel mai grav de față cu copilul lui. Devenea violent în momentul în care consuma alcool. Eu personal a trebuit să intervin între el și sora mea pentru că a înfipt mâna în ea, a lăsat-o cu vânătăi de față cu copilul. Și chestia care pe mine mă frustrează cel mai mult este faptul că cel mic, de când ei doi s-au separat, a cunoscut trei partenere de-ale tatălui său. Silviu a schimbat trei femei în decurs de un an, pe care cel mic a trebuit să le cunoască și la una din ele a stat și în casă. Adică noi, în urma divorțului și până în divorț, nu i-am interzis să aibă acces la copilul lui. Am considerat că este normal ca cel mic să stea cu tatăl lui, dar apoi am zis, stă, dar unde stă? Vă dați seama cât de bulversat este cel mic”, au mai povestit membrii familiei pentru CANCAN.RO

