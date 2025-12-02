Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV

Tu poți ghici cine este vedeta din imagine? Pasiunea lui pentru actorie a început pe vremea când arăta cu totul diferit, iar drumul parcurs de atunci l-a transformat într-una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile noastre ecrane. Înainte să devină prezentatorul carismatic pe care îl cunoaște toată România, acesta a fost pe scenele teatrelor din țară.

În prezent, este unul dintre cei mai apreciați prezentatori și actori din România, urmărit de sute de mii de fani datorită umorului său inconfundabil și energiei pe care o are la fiecare apariție. Fotografia care a făcut recent înconjurul internetului îl surprinde într-o etapă în care drumul lui profesional abia prindea contur.

Cu părul mai lung, trăsături delicate și o privire timidă, tânărul Pavel este aproape de nerecunoscut față de personalitatea extrovertită și plină de carismă pe care o cunoaște publicul astăzi.

Dacă nu ți-ai dat seama cine este, vorbim chiar de Pavel Bartoș, îndrăgitul prezentator și actor român.

Ce studii are Pavel Bartoș

Înainte de a deveni una dintre cele mai apreciate vedete TV, Pavel Bartoș și-a construit temelia artistică în teatru. A studiat actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde talentul i-a fost format sub îndrumarea profesorului Marius Bodochi.

După facultate, a debutat la Teatrul de Păpuși „Puck”, apoi a jucat la Teatrul Național din Cluj și la Teatrul de Nord din Satu Mare. În 1999, a obținut prin concurs un post la Teatrul Național din Timișoara și la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, colaborând totodată cu Opera Română din Timișoara, ceea ce i-a extins paleta artistică.

Mutarea la București, în 2001, i-a deschis noi perspective. Acceptat în trupa Teatrului Odeon, Bartoș a continuat să evolueze într-un mediu artistic competitiv, unde joacă și în prezent.

Paralel cu activitatea teatrală, Pavel Bartoș a început să apară în reclame și apoi în telenovele difuzate de PRO TV. Debutul său pe micile ecrane a avut loc în 2004, în „Numai iubirea”, unde l-a interpretat pe Paul Tănase. Un an mai târziu, publicul l-a putut vedea în „Păcatele Evei”, în rolul lui Luigi, iar succesul acestor apariții l-a propulsat în proiecte precum „Iubire ca în filme”, „Îngerașii”, „Aniela” și „State și Flacăra – Vacanță la Nisa”.

