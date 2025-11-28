O mai ții minte pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta „dirigintă” a Școlii Vedetelor din anii ’90?

Dana Mladin, una dintre cele mai cunoscute prezențe ale televiziunii românești din anii ’90, continuă să își construiască o carieră solidă în industria media, deși nu mai apare în fața camerelor. Fosta prezentatoare a emisiunii „Școala Vedetelor”, program care a lansat numeroși tineri talentați și a marcat generația acelui deceniu, se află acum în spatele unora dintre cele mai urmărite producții de divertisment din România.

După ce și-a încheiat perioada de expunere publică în rolul de prezentator, Dana Mladin a ales să se dedice producției TV, un domeniu în care și-a demonstrat constant profesionalismul și capacitatea de adaptare. De-a lungul anilor, ea a lucrat la numeroase proiecte importante, iar în prezent face parte din echipa Kanal D, unde ocupă o poziție esențială în realizarea unor formate de mare audiență.

Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu Dana Mladin

Unul dintre cele mai recente proiecte în care este implicată este „The Floor”, un format internațional adaptat pentru piața românească și difuzat de Kanal D. Emisiunea, prezentată de Dan Negru, s-a remarcat prin dinamism și prin conceptul accesibil, dar spectaculos, reușind să atragă rapid atenția publicului. Dana Mladin a coordonat procesul de producție, contribuind decisiv la implementarea formatului și la fluiditatea desfășurării filmărilor. Munca din spatele camerelor a presupus organizare, gestionarea echipelor tehnice și creative, precum și asigurarea unei execuții conforme cu standardele internaționale ale formatului.

Deși în trecut a fost apreciată pentru prezența sa carismatică din fața camerelor, actuala etapă a carierei sale a demonstrat că abilitățile ei depășesc sfera prezentării TV.

Cariera sa nu a fost lipsită de provocări personale. În 2024, în timpul unei vacanțe în Taiwan, Dana Mladin a trecut prin momente extrem de dificile, fiind surprinsă de cel mai puternic cutremur produs în acea țară în ultimele două decenii și jumătate. Seismul cu magnitudinea de 7,4 a generat pagube majore, sute de răniți și zeci de victime.

Mladin se afla cazată într-un hotel de lux, la etajul 32, în momentul în care clădirea a început să se miște violent. Experiența a fost una intensă, marcându-i profund sejurul. A fost nevoită să gestioneze panica declanșată de replicile multiple ale cutremurului și să găsească resursele necesare pentru a rămâne calmă într-un context imprevizibil.

