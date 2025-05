Plăcerea vinovată a lui Pavel Bartoș! Abia acum a divulgat-o și… L-a dat de gol pe Smiley: ”El poate oriunde!”

Pavel Bartoș și Smiley fac echipă de 15 ani la “Românii au talent”, emisiunea fenomen care ține publicul pe Pro TV, în fiecare seară de vineri, de la 20:30. Urmează încă o ediție live, în care publicul va decide concurenții care ajung în finală. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul a povestit despre impactul pe care l-a avut formatul chiar de la prima ediție, prietenia legată cu Smiley, dar și ce se întâmplă în pauzele de filmări la edițiile înregistrate.

Pavel Bartoș se bucură de capitalul de simpatie pe care show-ul de la Pro TV i l-a adus. La succesul formatului contribuie din plin și Smiley, fără de care cuplul de prezentatori nu ar fi fost atât de îndrăgit. Detalii de culise a scos la iveală celebrul actor, care prezintă la Pro TV două dintre cele mai de succes emisiuni: “Românii au talent” și “Vocea României”.

Pavel Bartoș: „Nu ai cum să nu te bucuri din plin de ce ți se întâmplă!”

CANCAN.RO: Care sunt impresiile despre acest sezon “Românii au talent”?

Pavel Bartoș: La mine deja e un clișeu să spun că este extraordinar. Aștept ca cei din jurul nostru, aștept ca cei de acasă, aștept ca cei care se uită să spună cât de bine e și cum se simt. Și mă bucur că reacția celor din jur este și la al 15 -lea sezon extraordinară.

Dovadă audiențele, dovadă că și pe stradă oamenii te întreabă de un lucru, de altul, cumva le pasă ce se întâmplă și îi bucură. Știi cum e? Eu merg foarte mult și prin țară pentru că am turnee cu teatrul sau alte evenimente și lumea este foarte ancorată și se bucură. Sau când suntem între pauze, spun: “Domne, abia aștept să înceapă “Românii au talent“, abia aștept să înceapă “Vocea României“. Și atunci, normal, când se întâmplă astfel de lucruri nu ai cum să nu te bucuri din plin de ce ți se întâmplă!

Pavel Bartoș: „Am fost un câștigător al acestor bătălii”

CANCAN.RO: Care dintre cele două proiecte a reprezentat debutul pentru tine?

Pavel Bartoș: “Românii au talent”, oricum a fost o revelație. Noi n-am știut ce înseamnă “Românii au talent”, fenomenul “Românii au talent”, adică simțeam că este un show extraordinar, un show mare. Vedeam prin toată implicarea care era atunci și atunci erau cred că peste 150 de oameni implicați în facerea acestui show și când vezi atât de multă lume, zici: mamă, hopa, se întâmplă lucruri mari, se întâmplă lucruri importante.

Știu că după prima difuzare la televizor, când au fost audiențe dintre astea de cred că 80% din cei care se uitau la televizor, erau pe “Românii au talent”. Și a doua zi, când am ieșit pe stradă de parcă, zici că lumea se schimbase dintr-o dată. “Domnu’ Bartoș, uau, excelent!” Și mă gândeam: domne, a fost doar un show! Adică am văzut impactul și bineînțeles că după aceea în timp asta a și confirmat. Și mă bucur că a fost așa.

CANCAN.RO: Și că ai fost câștigător.

Pavel Bartoș: Da, bine. Pentru asta muncești foarte mult, adică joci în alte lucruri, prezinți alte lucruri. Că până să ajungi să ai parte de astfel de lucruri, știi cum e, ești încercat și în alte bătălii. Și mă bucur că am fost un câștigător al acestor bătălii.

Pavel Bartoș: „Mă bucur că m-am nimerit cu Smiley”

CANCAN.RO: Au fost candidați mulți?

Pavel Bartoș: Nu știu, probabil, dar tot timpul, ar fi aiurea să nu avem. Cand avem concurență devenim noi mai buni, vrem noi mai mult de la noi. Avem grijă de noi, ne străduim mai mult în fiecare clipă să dăm tot ce avem mai bun. Așa atunci probabil că am picatîntr-o delăsare mare. Probabil că au fost. Da, bănuiesc că un astfel de show… Mă bucur că m-am nimerit cu Andrei, cu Smiley. Niciodată n-aș fi crezut, cel puțin înainte de show, că noi putem fi un cuplu. Ei, bine, iată, alții au crezut, au știut.

CANCAN.RO: Prietenia dintre voi a început la “Românii” au talent sau era dinainte?

Pavel Bartoș: Nu, noi ne cunoșteam. Adică aș minți să zic că nu ne știam, dar nu aveam o prietenie dintr-asta în care să ne sunăm. Când ne întâlneam, ne simțeam foarte bine. Dar ne respectam foarte mult ca profesii, ca oameni. Și asta este foarte important. Iar după aia totul a decurs atât de firesc cumva. Suntem două firi care se completează extraordinar. Ăsta iarăși e un mare atu al celor care ne-au ales, un mare atu al nostru că nu ne-am schimbat de-a lungul timpului, un mare atu că ceea ce facem ne place. E foarte important. Sunt mai multe lucruri la mijloc.

Pavel Bartoș: ” Îl invidiez pe al meu coleg că el poate dormi în orice poziție, oriunde”

CANCAN.RO: De câte ore de somn are nevoie Pavel Bartoș pentru a da randament maximum la filmări?

Pavel Bartoș: Minimum patru ore sau că se mai întâmplă și când filmez sau când muncesc și câte șaptezeci și ceva de ore. Dar după aceea îmi iau măcar opt ore. Am nevoie. Plus că somnul e și o plăcere vinovată a mea. Îl invidiez pe al meu coleg că el poate dormi în orice poziție, oriunde. Și dacă îl pui pe un scaun și dacă stă în picioare, mie îmi trebuie alte … Dar am învățat o dată cu timpul că pot și eu dormi când am și eu cinci minute. Și e foarte important.

CANCAN.RO: Adică să înțeleg că mai tragi și tu un pui de somn între filmări?

Pavel Bartoș: Da, e foarte important. Dacă putem, avem 20-30 de minute, am descoperit că somnul de 10 minute, nu neapărat, nu știu dacă e un somn intens sau… măcar e așa, cum să zic doar o liniștire hai să zicem. E foarte important.

CANCAN.RO: Îți pui ceasul să sune sau te trezește Andrei (n.r. Smiley)?

Pavel Bartoș: Nu. Când suntem la filmare ne trezește producătoarea sau cine se ocupă de noi. Mamă și crede-mă că nu-ți trebuie ceas deșteptător! Dar dimineața, într-adevăr, îmi pun ceasul să sune. Adică când am treabă, îmi pun ceasul să sune că dorm destul de adânc.

Foto: Pro TV/Instagram

