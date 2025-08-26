Ioana Tufaru a primit o veste-șoc de la medici! Fiul ei a fost diagnosticat cu o boală ereditară: ”A moștenit-o de la mine!”

Fiul Ioanei Tufaru, Luca, a ajuns recent la medicul oftalmolog, după ce învățătoarea i-a atras atenția mamei că nu vede bine la tablă. Fiica Andei Călugăreanu ne-a povestit întreaga experiență și cum s-a descurcat băiețelul cu noul său accesoriu: ochelarii!

După ce zilele trecute a fost transportată de urgență la spital, pentru că i s-a făcut rău pe stradă, Ioana Tufaru pare că nu mai scapă de probleme. Acum a ajuns la medic împreună cu fiul ei!

„Luca se simte bine, doar că are probleme cu vederea și are nevoie de ochelari. Nu am descoperit eu, ci învățătoarea, care mi-a spus când l-am luat de la școală că nu vede la tablă. Nu m-am panicat, mă așteptam la asta”, a povestit Ioana.

La control, medicul a confirmat că Luca are strabism, o afecțiune ereditară.

„Trebuie să poarte ochelari pentru corecție. A moștenit de la mine, eu am ochelari, dar nu prea îi port”.

”Suntem asigurați pentru că avem pensii mici”

Nevoită să trăiscă la limiă cu banii, Ioana Tufaru a primit, totuși, o veste bună: nu a plătit consultația.

”Consultul a fost gratuit, cu trimitere de la medicul de familie, iar ochelarii m-au costat 100 de lei, pentru că am prins o ofertă. Am avut noroc!”.

Fiul său a primit instrucțiuni clare de purtare: permanent, doar la baie și când doarme poate să îi dea jos.

„Revenim peste șase luni la control pentru ajustarea dioptriilor. Luca a zis când i-a probat: ‘Mami, parcă sunt mai interesant cu ochelari’. Doamna de la optică a leșinat de râs”, a povestit Ioana.

Despre asigurări, ea a explicat că sunt acoperiți: „Suntem da, pentru că avem pensii mici. Luca e asigurat că e copil”.

