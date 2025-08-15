Ioana Tufaru, la un pas de colaps! A ajuns cu ambulanța la spital: ”Am căzut pe stradă şi...”

Vara aceasta a fost extrem de dificilă pentru Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu a trecut prin momente de panică și slăbiciune din cauza temperaturilor ridicate și a problemelor de sănătate, ajungând chiar la spital pentru îngrijiri medicale, după ce i s-a făcut rău pe stradă.

Totul s-a întâmplat într-o zi toridă, când căldura insuportabilă a lovit cu forță.

„Mi s-a făcut rău pe stradă de la caniculă, a venit salvarea, m-a consultat, m-au dus la spital, mi-au pus perfuzie și mi-au spus că am lipsa de calciu și să fac analize să vedem cum e!”, a povestit Ioana pentru CANCAN.RO.

Medicul care a consultat-o a tras un semnal de alarmă legat de condiția ei fizică: problemele de sănătate pe care le are, inclusiv dificultățile cu spatele, genunchii și respirația, fac ca expunerea la soare să fie extrem de periculoasă.

„În situația mea, mi-au spus să nu umblu deloc pe caniculă și, dacă e musai să ies, să încerc să merg pe la umbră cât posibil, să am apă la mine și să mă feresc cât pot de căldură, altfel nu-mi va fi bine și mi se face rău instant când ies pe stradă”, a explicat vedeta.

Deși acum se simte mai bine, Ioana trebuie să găsească soluții pentru treburile zilnice, astfel încât să nu mai fie nevoită să se expună temperaturilor extreme.

„Sunt mai bine, dar trebuie să văd cum fac cu treburile pe care le am, cum să mi le aranjez în așa fel să nu ies pe caniculă. Voi vedea…”, a mărturisit ea.

Ioana Tufaru: ”Nu am aer, nu pot respira”

Sfaturile medicului au devenit regulile ei de aur: să iasă din casă doar în intervalele mai răcoroase ale zilei.

„Încerc pe cât posibil să urmez sfatul medicului și să nu ies… ies doar dimineața între 7 și 9 și seara între 19 și 21. Dar mai sunt zile în care trebuie neapărat să ies, mai am și eu câte ceva de rezolvat, care trebuie făcut ziua!”, a mai spus Ioana.

Vara nu este deloc ușoară pentru ea nici măcar în casă.

„Oricum și așa îmi e greu, pentru că și în casă este cald, e mai răcoare decât afară, dar și în casă e cald și de multe ori mă sufoc, nu am aer, nu pot respira. E greu pentru mine, vara e mai dificilă. Dar sper să trec cu bine peste toate!”, a mai adăugat ea.

Citește și: Ioana Tufaru, în război cu facturile și foamea: ce mănâncă când fiecare leu contează! ”Fierb o oală mare de ceai și o pun…”