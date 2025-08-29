Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total

După performanțele internaționale care l-au consacrat, David Popovici a ales să-și petreacă o parte din vacanță chiar în România, vizitând Sibiul. Campionul mondial la natație a fost surprins recent în centrul istoric al orașului, savurând o masă la un restaurant local și oferind ocazia fanilor să-l admire într-un cadru relaxat și modest.

Recent, campionul mondial la natație, David Popovici, a fost văzut la un restaurant din zona Piața Mică a Sibiului, unde a luat masa alături de un prieten. Ce detalii au ieșit la iveală despre comportamentul sportivului.

David Popovici, exemplu pentru tineri

Angajații restaurantului au respectat intimitatea campionului și au făcut abstracție de faima sa internațională, oferindu-i un cadru relaxat pentru a se bucura de masă. Sportivul a impresionat prin modestia și bunul său simț, comportându-se exemplar pe toată durata șederii sale la local. David Popovici a comandat o ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut, alegând preparate simple, dar delicioase.

La final, sportivul a acceptat cu zâmbetul pe buze să facă fotografii împreună cu angajații localului. Patronul restaurantului a ținut să transmită ulterior un mesaj pe rețelele sociale.

„Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”, a scris patronul restaurantului.

Și localnicii au remarcat prezența campionului la restaurantul din Piața Mică a Sibiului. Un sibian a vorbit despre atitudinea pe care a avut-o David Popovici cu angajații. El a vorbit cu aceștia și au făcut fotografii împreună.

„A stat la o masă spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a declarat un sibian pentru Turnul Sfatului.

CITEȘTE ȘI: Ce salariu colosal ar avea David Popovici! Mulți români visează la performanța aceasta

David Popovici s-a întors în România! Primele declarații după ce a câștigat două medalii de aur: ”Simți tensiunea din aer”