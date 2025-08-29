Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total

După performanțele internaționale care l-au consacrat, David Popovici a ales să-și petreacă o parte din vacanță chiar în România, vizitând Sibiul. Campionul mondial la natație a fost surprins recent în centrul istoric al orașului, savurând o masă la un restaurant local și oferind ocazia fanilor să-l admire într-un cadru relaxat și modest.
Recent, campionul mondial la natație, David Popovici, a fost văzut la un restaurant din zona Piața Mică a Sibiului, unde a luat masa alături de un prieten. Ce detalii au ieșit la iveală despre comportamentul sportivului.
Angajații restaurantului au respectat intimitatea campionului și au făcut abstracție de faima sa internațională, oferindu-i un cadru relaxat pentru a se bucura de masă. Sportivul a impresionat prin modestia și bunul său simț, comportându-se exemplar pe toată durata șederii sale la local. David Popovici a comandat o ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut, alegând preparate simple, dar delicioase.
La final, sportivul a acceptat cu zâmbetul pe buze să facă fotografii împreună cu angajații localului. Patronul restaurantului a ținut să transmită ulterior un mesaj pe rețelele sociale.
„Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”, a scris patronul restaurantului.
Și localnicii au remarcat prezența campionului la restaurantul din Piața Mică a Sibiului. Un sibian a vorbit despre atitudinea pe care a avut-o David Popovici cu angajații. El a vorbit cu aceștia și au făcut fotografii împreună.
„A stat la o masă spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a declarat un sibian pentru Turnul Sfatului.
