Ce salariu colosal ar avea David Popovici! Mulți români visează la performanța aceasta

După ce a câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale din Singapore, la 100 și 200 de metri liber, David Popovici a stârnit din nou discuții despre cât ar trebui plătită cu adevărat performanța în sportul românesc. Cu rezultate de top la nivel mondial, mulți cred că merită o răsplată pe măsură.

Pentru cele două medalii de aur, Popovici va încasa următoarele sume:

Dar premiile nu sunt singurele venituri. Ionuț Popa, președintele clubului Dinamo, a oferit mai multe detalii despre salariul sportivului.

Întrebat dacă, pe lângă acest salariu legal din fonduri publice, David mai poate primi bani și din alte surse ale clubului, Ionuț Popa a explicat:

„Nu are cum să ia mai mult decât prevede legea, pentru că noi suntem controlați de Curtea de Conturi, avem audit. Dar salariul său, scrie în lege la litera C, că suma (n.r. salariul) poate fi completată din venituri proprii ale clubului sau sponsorizări. E un algoritm de calcul prin care se pun medalile olimpice, se pune că e de lot olimpic, iese o sumă brută, se scad taxele, rămân 8-9.000 de euro și după ne așezăm la masă negocierilor. Reprezentanții lui pot spune, dau doar un exemplu, «mai vrea 1.000 de euro». Și atunci acea mie de euro trebuie să o scoți și s-o dai din venituri proprii.”