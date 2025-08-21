Cum a reușit Serena Williams să scape de 14 kilograme, la 43 de ani. Fosta jucătoare de tenis a dezvăluit secretul!

Celebra jucătoare de tenis Serena Williams, acum retrasă, a vorbit deschis despre cum a reușit să piardă în greutate 14 kilograme, datorită utilizării unui medicament popular, Zepbound.

Ea a apelat la o farmacie online, care se întâmplă să aibă un parteneriat plătit cu ea, notează BLOOMBERG.

Într-un nou interviu pentru Vogue, Williams a dezvăluit că a utilizat un GLP-1 — un medicament precum Ozempic și Wegovy, care influențează senzația de sațietate — pentru a-și atinge obiectivele.

„Mă simt minunat”, a declarat ea. „Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mental.”

Ce a spus celebra jucătoare despre frustrarea de a nu reuși să slăbească

Williams, în vârstă de 43 de ani, s-a luptat să slăbească după ce a adus pe lume primul copil, Alexis Olympia, în 2017.

„Nu reușeam să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent de ceea ce făceam, indiferent cât de mult mă antrenam”, a spus Williams, care și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist în august 2022.

Ea s-a confruntat cu o luptă similară după ce a născut cea de-a doua fiică, Adira River, în 2023, pierzând mult în greutate în două săptămâni, dar apoi atingând un platou.

Williams a descris experiența ca fiind „frustrantă”, spunând că nu „luase niciodată scurtături” în cariera ei.

„Nu am luat niciodată scurtături în cariera mea și am muncit întotdeauna foarte mult. Știu de ce este nevoie pentru a fi cel mai bun”, a spus câștigătoarea a 23 de premii Grand Slam. „Așa că a fost foarte frustrant să fac aceleași lucruri și să nu pot schimba niciodată acel număr de pe cântar sau modul în care arăta corpul meu.”

Serena și medicamentele GLP-1

Serena spune că atunci a început să investigheze medicamentele GLP-1.

GLP-1 este un hormon care joacă un rol crucial în reglarea nivelului de zahăr din sânge și a poftei de mâncare. Este produs în intestine și eliberat după masă, declanșând pancreasul să elibereze insulină, care scade glicemia. GLP-1 încetinește, de asemenea, golirea stomacului, reduce pofta de mâncare și promovează senzația de sațietate, ceea ce poate duce la pierderea în greutate.

„Am făcut multe cercetări despre asta. Mă gândeam: „Este o scurtătură? Care sunt beneficiile? Care nu sunt beneficiile?” Chiar am vrut să analizez foarte bine asta înainte de a o face”, a spus ea.

Ea a decis să apeleze la Ro, o companie care vinde produse medicale direct către pacienți, pentru sprijin suplimentar cu un tratament GLP-1.

Parteneriatul de marketing pe mai mulți ani al Serenei cu producătorul de medicamente

După ce a decis că GLP-1 este alegerea potrivită pentru ea, s-a consultat cu un medic prin Ro și a reușit să înceapă injecțiile săptămânale la aproximativ șase luni după nașterea Adirei.

„Ei m-au susținut foarte mult și a fost ușor să obțin medicamentele”, spune Williams, care este acum un ambasador al Ro. „Am slăbit peste 14 kilograme folosind GLP-1 și am fost foarte entuziasmată de această pierdere în greutate.”

Serena va fi cap de afiș al unei campanii naționale de marketing multianuale pentru medicamentele GLP-1, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Ro.

„Serena știe că oamenii ar putea fi surprinși să afle că ar folosi un GLP-1 și tocmai de aceea credem că este persoana perfectă pentru a-și împărtăși povestea”, a spus un purtător de cuvânt Ro.

Ro a mai menționat că soțul lui Williams, Alexis Ohanian, co-fondatorul site-ului de socializare Reddit, este investitor în companie și face parte din consiliul de administrație al acesteia.

Serena a recunoscut, de asemenea, ce controversă există în jurul utilizării GLP-1, dar a rămas fermă că medicamentele au ajutat-o, pe lângă o alimentație sănătoasă și rutinele de antrenament.

„GLP-1 m-a ajutat să îmbunătățesc tot ceea ce făceam deja – să mănânc sănătos și să fac exerciții fizice”, a spus campioana de tenis. „Pot face mai mult. Sunt mai activă. Nu mă mai dor articulațiile la fel de mult”.

În prezent Serena se antrenează pentru un semimaraton – și se pare că urmează să anunțe că va reveni pe teren pentru a se alătura surorii sale Venus la US Open în turneul de dublu feminine.

