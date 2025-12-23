Acasă » Știri » Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați

Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 14:09
Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați
Un celebru youtuber s-a stins din viață /Foto: Instagram

Doliu în lumea youtuberilor! Un vlogger celebru s-a stins din viață. Acesta a fost găsit fără suflare în propria casă. Nimeni nu se aștepta ca decesul acestuia să vină la vârsta de 51 de ani. Fanii sunt în doliu. Ultimul vlog îl postase chiar înainte cu o zi de tragedie.

Adam the Woo, al cărui nume real era David Adam Williams, a fost găsit mort în locuința sa din Celebration, Florida. Youtubereul în vârstă de 51 de ani s-a stins din viață luni, 22 decembrie. Alarma a fost dată după ce un prieten a sesizat ceva suspect și a anunțat oamenii legii.

„Locuința a fost securizată și nu s-a reușit stabilirea contactului cu bărbatul adult care locuia acolo. Ulterior, la ora 14:53, deputații s-au întors la adresă în urma raportării unui deces neasistat. Un prieten împrumutase o scară și s-a uitat pe fereastra de la etajul al treilea, unde a văzut un bărbat întins pe pat, nemișcat. După ce s-a pătruns în locuință împreună cu echipele de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului șerifului.

Pentru moment nu se cunosc cauzele decesului, însă autopsia va spune exact ce s-a întâmplat cu celebrul youtuber.

Adam the Woo /Foto: Instagram

Adam the Woo, gasit mort în casă

Vestea tragică a adus multă durere printre cunoscuții și fanii lui Adam the Woo, mai ales pentru că nimeni nu se aștepta la decesul subit. Mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„Nu-mi vine să cred că scriu asta… Sunt absolut devastat să aud de dispariția bruscă a bunului meu prieten Adam The Woo. L-am vizitat chiar acum patru zile în Celebration, Florida. Ne-am plimbat prin oraș cu mașinuța lui de golf, am admirat decorațiunile, am vorbit despre recentele lui călătorii internaționale, despre entuziasmul pentru planurile viitoare de pe canalul său de YouTube și chiar despre un meci al echipei Rays la care Adam și cu mine plănuiam să mergem anul viitor. Sincer, nu știu ce să spun. Sunt în stare de șoc total. Odihnește-te în pace, David Adam Williams”, a transmis Chris Yon, prietenul lui Adam the Woo.

David Adam Williams și-a început cariera pe YouTube în 2009, însă în anul 2012 a creat cel mai cunoscut canal al său, The Daily Woo. Aici a publicat câte un vlog zilnic timp de cinci ani și a ajuns să filmeze în toate cele 50 de state ale SUA. De asemenea, a realizat videoclipuri din parcuri tematice, case bântuite, orașe mici și de la diverse evenimente. Ultimul episod al lui Williams pe The Daily Woo a fost publicat sâmbătă, 21 decembrie, și prezenta un tur al decorațiunilor de Crăciun din Celebration.

Ce a apărut în locul în care Mălina a murit, după trei zile de la tragedia care a ridicat semne de întrebare

Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Știri
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Știri
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova a născut: „Soarele meu”
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Cât costă un cozonac făcut de Lena, soția lui Gabi Enache: „Am fost obligați să scumpim”
Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire
Vești bune pentru acești români! Cum pot obține ajutorul de încălzire
Andreea Raicu, mărturisiri emoționante după ce a ajuns de urgență la spital cu mama ei: „Am simțit ...
Andreea Raicu, mărturisiri emoționante după ce a ajuns de urgență la spital cu mama ei: „Am simțit o durere care mi-a străpuns stomacul”
Trailerul filmului „The Odyssey”: Matt Damon naufragiază, luptă cu monștri și își conduce armata ...
Trailerul filmului „The Odyssey”: Matt Damon naufragiază, luptă cu monștri și își conduce armata acasă în filmul epic al lui Christopher Nolan
Zodii cărora li se schimbă viața după 23 decembrie. Au motive serioase de bucurie
Zodii cărora li se schimbă viața după 23 decembrie. Au motive serioase de bucurie
Vezi toate știrile
×