Un celebru youtuber s-a stins din viață! A fost găsit mort în propria casă, iar fanii sunt șocați

Doliu în lumea youtuberilor! Un vlogger celebru s-a stins din viață. Acesta a fost găsit fără suflare în propria casă. Nimeni nu se aștepta ca decesul acestuia să vină la vârsta de 51 de ani. Fanii sunt în doliu. Ultimul vlog îl postase chiar înainte cu o zi de tragedie.

Adam the Woo, al cărui nume real era David Adam Williams, a fost găsit mort în locuința sa din Celebration, Florida. Youtubereul în vârstă de 51 de ani s-a stins din viață luni, 22 decembrie. Alarma a fost dată după ce un prieten a sesizat ceva suspect și a anunțat oamenii legii.

„Locuința a fost securizată și nu s-a reușit stabilirea contactului cu bărbatul adult care locuia acolo. Ulterior, la ora 14:53, deputații s-au întors la adresă în urma raportării unui deces neasistat. Un prieten împrumutase o scară și s-a uitat pe fereastra de la etajul al treilea, unde a văzut un bărbat întins pe pat, nemișcat. După ce s-a pătruns în locuință împreună cu echipele de intervenție, bărbatul a fost declarat decedat”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului șerifului.

Pentru moment nu se cunosc cauzele decesului, însă autopsia va spune exact ce s-a întâmplat cu celebrul youtuber.

Adam the Woo, gasit mort în casă

Vestea tragică a adus multă durere printre cunoscuții și fanii lui Adam the Woo, mai ales pentru că nimeni nu se aștepta la decesul subit. Mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„Nu-mi vine să cred că scriu asta… Sunt absolut devastat să aud de dispariția bruscă a bunului meu prieten Adam The Woo. L-am vizitat chiar acum patru zile în Celebration, Florida. Ne-am plimbat prin oraș cu mașinuța lui de golf, am admirat decorațiunile, am vorbit despre recentele lui călătorii internaționale, despre entuziasmul pentru planurile viitoare de pe canalul său de YouTube și chiar despre un meci al echipei Rays la care Adam și cu mine plănuiam să mergem anul viitor. Sincer, nu știu ce să spun. Sunt în stare de șoc total. Odihnește-te în pace, David Adam Williams”, a transmis Chris Yon, prietenul lui Adam the Woo.

David Adam Williams și-a început cariera pe YouTube în 2009, însă în anul 2012 a creat cel mai cunoscut canal al său, The Daily Woo. Aici a publicat câte un vlog zilnic timp de cinci ani și a ajuns să filmeze în toate cele 50 de state ale SUA. De asemenea, a realizat videoclipuri din parcuri tematice, case bântuite, orașe mici și de la diverse evenimente. Ultimul episod al lui Williams pe The Daily Woo a fost publicat sâmbătă, 21 decembrie, și prezenta un tur al decorațiunilor de Crăciun din Celebration.

