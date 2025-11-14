Acasă » Știri » Medicul Monica Pop, semnal de alarmă! Boala care poate duce la pierderea vederii: „Mi-a spus că nu a știut”

De: Alina Drăgan 14/11/2025 | 21:07
Monica Popa, boala care poate duce la pierderea vederii /Foto: Social media

Medicul Monica Pop trage un semnal de alarmă. După ce a tratat numeroși pacienți cu probleme oculare, aceasta atrage atenția asupra unei categorii de persoane vulnerabile, care își pot chiar pierde vederea complet. Potrivit spuselor acesteia, diabeticii trebuie să meargă la control din trei în trei luni pentru a evita astfel de probleme.

Într-o postare în mediul online, Monica Pop a atras atenția că diabetul poate provoca retinopatie diabetică, o problemă de sănătate care poate duce la pierderea vederii dacă nu este depistată și tratată la timp.

„Sfat oftalmologic pentru pacienții diabetici. Pentru a-și păstra vederea. Diabetul afectează grav ochii. Aveți mare grijă!”, a scris medicul.

Boala care poate duce la pierderea vederii

Pornind de la exemplul unui pacient diagnosticat cu retinopatie, care nu avea idee că poate ajunge în această situație, Monica Pop a tras un semnal de alarmă. Medicul spune că orice diabetic trebuie să meargă obligatoriu la control oftalmologic, din trei în trei luni, pentru a preveni complicațiile, chiar dacă nu are simptome.

„A venit un pacient cu retinopatie din cauza diabetului, de care știa de 10 ani! L-am admonestat pentru că s-a neglijat așa și mi-a spus că nu a știut și că nici medicul de familie sau medicul diabetolog nu i-au spus să meargă și la oftalmolog. Eu nu cred! Dar și pacientul trebuie să citească și să știe despre afecțiunea lui, nu?!

De multe ori, când se descoperă, e deja mai vechi, de ani, la pacienții care nu fac analize și consulturi. Inițial nu sunt simptome alarmante și cei mai mulți se neglijează! Pacientul diagnosticat cu diabet trebuie să meargă la consult oftalmologic din 3 în 3 luni, chiar dacă nu are încă simptome”, a spus Monica Pop.

De asemenea, aceasta a atras atenția că retinopatia diabetică este o afecțiune gravă, care se instaurează tăcut la 9-10 ani de la debutul diabetului. Dacă nu se iau măsuri la timp, retinopatia înaintează și poate conduce la pierderea completă a vederii.

„Retinopatia diabetică, afecțiune foarte gravă, apare la 9-10 ani de la debutul diabetului (nu de când a fost descoperit)! Inițial în periferia retinei și nu dă încă semne! Este exact momentul în care se poate salva vederea prin aplicații cu laser și injecții speciale! Dacă nu se iau măsuri la timp, retinopatia înaintează spre centru și vederea scade sau chiar dispare în stadii mai avansate! Abia atunci pacienții care nu s-au dus la timp se prezintă, speriați! Recuperarea vederii în stadii avansate e incertă și uneori nu mai este posibilă!”, a mai scris Monica Pop.

