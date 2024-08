Ce tratament a urmat Monica Pop, după cele 5 operații de cancer de colon: ”Numai în România”

Monica Pop este unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, iar de ani de zile luptă cu o boală grea: cancerul de colon. Până acum, aceasta a trecut prin cinci intervenții chirurgicale, iar după fiecare operație a urmat tratamentele prescrise. Astfel, medicul a dărâmat mitul că această boală este una letală și netratabilă. Monica Pop spune clar că boala este tratabilă și chiar vindecabilă. Ce tratamente a urmat aceasta?

Monica Pop se confruntă de mulți ani cu cancer la colon, despre care a crezut, inițial, că este colon iritabil. Astfel, a început o serie de tratamente greșite, însă atunci când a aflat diagnosticul real a început lupta cu boala. Așa cum spuneam, a bifat cinci intervenții chirurgicale, iar acum a vorbit și despre tratamentele pe care le-a urmat. Toate îngrijirile medicale de care a avut parte au fost efectuate numai în România.

De când se confruntă cu această boală, Monica Pop a încercat să fie un sprijin și pentru alți pacienți care primesc acest diagnostic greu. În ciudat credințelor populare, medicul spune clar că boala este tratabila și vindecabilă. În cazul Monicăi Pop totul a început cu un diagnostic greșit. Aceasta a crezut inițial că estre vorba despre colon iritabil și a urmat un tratament în acest sens.

„Am fost convinsă că aveam colon iritabil. Și sigur că diagnosticul diferențial este o problemă în medicină. Și am fost convinsă că este colon iritabil. Nu m-am dus la medic și a debutat totul printr-o peritonită. Nu vreau să știe nimeni niciodată ce înseamnă la nivel simptomatic asta!

După ce a aflat diagnosticul corect, Monica Pop a început lupta împotriva cancerului. Până acum, aceasta a trecut prin cinci intervenții chirurgicale, ultima dintre ele fiind în vara anului 2022. Fiecare dintre aceste intervenții au fost esențiale în gestionarea bolii și în prevenirea răspândirii acesteia.

De asemenea, după fiecare operația prin care a trecut, Monica Pop a urmat tratamentele standard, inclusiv chimioterapie și radioterapie, adaptate în funcție de stadiul și evoluția bolii. Aceasta s-a trata exclusiv în România și are numai cuvinte de laudă la adresa medicilor care au ajutat-o.

„Am vorbit public, adesea, despre boala mea. Am militat mereu pentru pacienții cu cancer, pentru a nu fi descurajați de afirmațiile iresponsabile mereu auzite («boală letală, boală necruțătoare, boală neiertătoare»). În loc de a fi informați corect că e o boală severă, dar tratabilă. Și nu de puține ori… vindecabilă!

Eu supraviețuiesc de ani în urmă unui cancer de colon, cu patru operații până acum (și mai urmează), tratamente chimioterapice variate. În afară de perioadele de spitalizare pentru operații, am mers mereu la lucru din ziua următoare a externării. Cum am putut! Iar la ultima operație, (meta hepatice) la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducând eu! M-am tratat numai în România, exclusiv. Atât operator, cât și ca medicație oncologică. Inclusiv acum!

Foarte important: bolnavii să facă tratament, dar să nu întrerupă activitatea. Să evite orice elemente negative, să nu vorbească obsesiv despre boală, etc. De folos, sigur, tuturor pacienților oncologici, de la o colegă de suferință, medic, supraviețuitoare”, a scris Monica Pop, în mediul online.