Mesajul transmis de Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit. A spus-o public: ”Fericirea nu este întotdeauna logică”

Daciana Sârbu are iubit. Fosta soție a lui Victor Ponta s-a afișat în urmă cu câteva zile la brațul unui bărbat mai tinerel. Cei doi au mers împreună la un eveniment, acolo unde a fost prezentă și Irina, fiica biologică pe care o are din căsnicia cu politicianul.

Femeia de afaceri a fost întotdeauna o fire mai discretă în ceea ce privește viața personală, inclusiv în perioada divorțului de Victor Ponta, evitând să ofere detalii despre cauzele separării. În prezent, pare mai fericită ca niciodată în prezența noului partener și trăiește o poveste de dragoste pe care nu a mai simțit nevoia să o țină departe de ochii curioșilor.

Ce mesaj a transmis Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit

Daciana Sârbu a postat un mesaj în mediul online în care mărturisește că este o femeie fericită, împlinită și nu își dorește să se justifice în fața nimănui pentru tot ceea ce trăiește.

„Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, este postarea distribuită de Daciana Sârbu, pe Instagram.

Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au căsătorit religios în anul 2006, după patru ani de relație. Cei doi și-au unit destinele la Biserica Grădina Icoanei, din București. În aceeași zi a avut loc și botezul fiicei lor, Irina Octavia. După câțiva ani, au decis să își mărească familia și s-au hotărât să adopte un copil. În familia lor a apărut micuța Maria. Victor Ponta mai are un băiat dintr-o relație anterioară.

Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au despărțit oficial la începutul anului 2025, după mai bine de 19 ani de căsnicie. Fostul premier în vârstă de 52 de ani s-a afișat prima dată după divorț, alături de actuala parteneră, pe numele său Cristina Petrovici, o profesionistă cunoscută în lumea sportului, mai ales în domeniul golfului.

Daciana Sârbu a vorbit și despre cea mai importantă lecție primită de la tatăl său, pe care dorește să o dea mai departe copiilor săi: