Daciana Sârbu are iubit! Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți

Daciana Sârbu iubește din nou. După divorțul de Victor Ponta, femeia de afaceri pare că și-a refăcut viața alături de un bărbat mai tinerel. Dacă fostul premier s-a afișat deja cu noua lui parteneră, acum a venit rândul Dacianei să apară în compania unui bărbat, alături de care își dorește să înceapă o nouă viață.

Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au despărțit oficial la începutul lui 2025, după mai bine de 19 ani de mariaj. Fostul premier, în vârstă de 52 de ani, a apărut prima dată în public alături de o nouă parteneră. Noua iubită a politicianului se numește Cristina Petrovici, o profesionistă cunoscută în lumea sportului, mai ales în domeniul golfului.

Daciana Sârbu are iubit

Daciana Sârbu a păstrat mereu discreția în ceea ce privește viața personală, inclusiv în perioada în care a divorțat de Victor Ponta, și a preferat să nu ofere prea multe detalii despre motivele care au dus la separare. Se pare că, acum, femeia de afaceri este mai fericită ca niciodată în noua relație pe care nu a mai dorit să o țină secretă. Cei doi au mers la un eveniment, unde s-au afișat pentru prima dată ca un cuplu.

Femeia de afaceri a atras toate privirile. Îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă, Daciana părea mai fericită ca niciodată. La acest eveniment a fost prezentă și Irina, fiica biologică a Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, semn că afacerista i-a făcut deja cunoștință fiicei ei cu noul partener. Deși Daciana nu a dorit să îi arate chipul bărbatului care i-a pus inima pe jar, cei doi se simt extrem de bine unul în compania celuilalt.

Daciana Sârbu a trecut peste divorț

La câteva luni după divorțul de Victor Ponta, Daciana a hotărât să vorbească deschis despre etapele de vindecare și cum privește ea viitorul acum. Fosta europarlamentară a recunoscut că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, dar a ales să meargă mai departe și să încerce să se regăsească.

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eşec şi să vezi că au fost ani foarte frumoşi şi că a fost o etapă care s-a încheiat şi că nu e eşecul vieţii tale că nu ai dus la bun sfârşit. Şi nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape şi profesionale, şi personale, toată viaţa te duci pe tine şi atât. Şi ar fi preferabil să fii bine cât poţi, iar atunci când nu eşti bine într-un context, într-o relaţie, într-o căsnicie, să faci ceva să opreşti, pentru că acel „nu mi-e bine” la un moment dat se vede din toate punctele de vedere şi sunt situaţii în care ajungi să te şi îmbolnăveşti”, a spus Daciana în podcastul Shero al Alessandrei Stoicescu.

