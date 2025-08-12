Acasă » Exclusiv » După divorț, Daciana Sârbu și-a impus reguli dure și a schimbat tot! ”Mi-am reorganizat viața. Nu mai mănânc …”

După divorț, Daciana Sârbu și-a impus reguli dure și a schimbat tot! "Mi-am reorganizat viața. Nu mai mănânc …"

De: Keva Iosif 12/08/2025 | 15:07
După divorț, Daciana Sârbu și-a impus reguli dure și a schimbat tot! ”Mi-am reorganizat viața. Nu mai mănânc ...”
După aproape douăzeci de ani petrecuți împreună, Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să încheie povestea lor de dragoste. Spre surprinderea multora, despărțirea a fost una pașnică, fără scandaluri, iar cei doi au păstrat o relație amiabilă. Într-un interviu acordat CANCAN.RO, fosta soție a fostului premier mărturisește că și-a schimbat stilul de viață și acordă acum o atenție mai mare aspectului său fizic.

Când vine vorba de silueta Dacianei, puțini știu câtă disciplină se ascunde în spatele acestei forme. Ea însăși ne spune cum își gestionează alimentația:

Nu mănânc de la ora 18:00 până a doua zi la 14:00. Nu mănânc 20 de ore, mesele mele sunt în cele 4 ore rămase. Prima masă o iau la 14:00 pentru că îmi este foame, și apoi mai încerc să mănânc ceva pe la 17:30, ca să mă țină în perioada care e cea mai grea… Când ajung acasă, mă relaxez și aș mânca tot frigiderul. Și acum când sunt și fructe. Și atunci mănânc fructe, iubesc cireșele, vișinele. Le mănânc la 17:30 și se umple stomacul. Și rezist.”

Practic, Daciana practică un post intermitent bine calculat, în care mesele se concentrează în doar câteva ore, iar fructele devin adevărate aliați pentru a nu ceda tentațiilor culinare din serile lungi.

Ce kilograme are acum Daciana și cum a început totul? „Acum am 65 de kilograme, la o înălțime de 1,80 m.” La începutul verii trecute, cântărea cu 2 kilograme mai puțin, iar schimbarea stilului de viață a fost decisivă.
Vara trecută aveam 63 de kilograme. Și atunci m-am apucat de fastingul ăsta.”Chiar dacă este o figură publică mereu activă, Daciana mărturisește că nu e mare fană a sportului.

Fac sport, dar de nevoie. Nu mi-a plăcut niciodată. Am sesizat așa… cam toate prietenele mele Capricorn au aceeași problemă…”.

La cei 180 cm înălțime, durerile de genunchi și problemele coloanei nu o ocolesc.

Fac pilates de două ori pe săptămână. Pentru sănătate fac, pentru genunchi, coloana…

O zi tipică în viața Dacianei: între școală, întâlniri și timp pentru sine

Cum arată o zi obișnuită pentru Daciana? Iată un portret al rutinei ei, care impresionează prin echilibru.

Atunci când avem școală, mă trezesc în fiecare dimineață la 6:30 și depinde… sunt zile în care o duc eu pe Maria, zile în care o duce Victor… Și, dacă o duc eu, o las la școală și merg direct la locația de la Ateneu, îmi place să stau dimineața acolo… și cu colegii de acolo… mai vorbim, mai facem câte o ședință, mai beau o Matcha, după care plec la birou. Și în general, întâlniri am toată ziua, mai am și momente în care fac lucruri pentru mine, spre exemplu să merg la coafor, să mă întâlnesc cu prietenii, diverse.”

Serile sunt dedicate familiei, cu mici excepții: „Și, în general, întâlnirile acestea mi le pun tot în timpul zilei, pentru că seara stau cu fetele. Le gătesc seara, da, dar nu am problema asta că mi-e poftă, mai ales dacă am mâncat.”

Daciana râde și povestește cum uneori copiii protestează când ea trebuie să plece.

Mai sunt seri în care nu sunt și dacă deja sunt două pe săptămână, exceptând weekendul, protestează. Și-mi spun «iar pleci? Când vii? Dar de ce pleci? Dar cine ne face de mâncare? Dar iar trebuie să comandăm?».

Recunoaște că viața de după divorț nu o ține departe de ajutorul celor dragi: „Mama mă ajută. Și mai stă Irina cu Maria, sunt zile în care stă ea. Dar vine mama.

Relația cu Victor Ponta după despărțire: „Am rămas în relații bune”

Despre cum se împacă cu fostul soț, Daciana vorbește cu sinceritate: „Bine. Am rămas în relații ok cu Victor. Sunt bine. Mi-am reorganizat viața destul de ușor, cred că pot să zic așa… cu mâna pe inimă, că-s norocoasă, că am reușit să pun lucrurile într-o altă ordine, dar bine.”

Ea recunoaște că este un mare noroc să poți rămâne în relații bune după o despărțire:

E mare lucru într-o despărțire să rămâi în relație ok cu fostul partener, cu fosta parteneră… Din ce am mai văzut, așa, în jur, situațiile stau altfel. De aceea eu am spus că mă declar norocoasă.”

 

