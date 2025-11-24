Daciana Sârbu iubește din nou, iar în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, antreprenoarea a făcut declarații sincere despre cele două evenimente majore din viața ei: despărțirea de Victor Ponta și noul început alături de Alex Ghionea, conform informațiilor apărute în presă. Daciana Sârbu a vorbit și despre pactul făcut cu fostul soț pentru Crăciun.

CANCAN.RO vă arăta imaginile momentului, cu Daciana Sârbu și barmanul de la stabilimentul Mița Biciclista. Au mers la restaurantul Cambun, acolo unde au petrecut minute întregi privindu-se în ochi (VEZI AICI MAI MULTE DETALII ȘI IMAGINI). Și foarte bine au făcut. Pare o relație la început de drum, iar Daciana Sârbu a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața ei.

Daciana Sârbu: “Să găsești acel moment în care poți să-ți asumi că se termină ceva și începe altceva”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine? Ai trecut prin două evenimente majore și mă refer la despărțire, dar și la un nou început. Finalul acestui an te-a găsit fericită, cu zâmbetul pe buze.

Daciana Sârbu: Cumva anul 2025 a fost anul de recuperare, pentru că am avut niște ani foarte complicați și acum simt așa că am ieșit din această perioadă, că în viață sunt perioade bune, mai puțin bune, cu toții trecem, nu poate să fie doar bine. Că așa învățăm să fim mai buni, să ieșim cumva din zona asta de confort și să lucrăm cu noi și acum cu siguranță sunt un alt om.

E și datorită, nu din cauza acestei perioade prin care am trecut, pentru că dacă sunt sănătoasă și bine, pot să zic datorită că sunt un om schimbat. Deci, pe final, trăgând linie, mi-a fost o perioadă care mi-a oferit multe lecții, dar o perioadă bună.

CANCAN.RO: Existau semne că veți ajunge în punctul în care o veți lua pe drumuri separate sau s-a întâmplat pur și simplu? Acum privind la rece lucrurile care s-au întâmplat.

Daciana Sârbu: Nu știu, nu vreau să vorbesc prea mult despre asta, pentru că sunt femei care sunt în situații mult mai complicate. Noi am fost și suntem adulți responsabili, principala preocupare a noastră este să ne creștem fetițele și sigur, în momentul în care am luat decizia, am și pus-o în aplicare și până în momentul în care am luat decizia, evident că sunt semne întotdeauna că nu te trezești noaptea așa și zici gata. Și cred că cel mai important e să simți că nu-ți mai este bine să nu ajungi să, nu știu, să-ți faci rău singur, să te îmbolnăvești, să, nu știu, să fie din ce în ce mai rău. Să găsești acel moment în care poți să-ți asumi că se termină ceva și începe altceva.

Daciana Sârbu: “Contează până la urmă mult mai profund ce te leagă și potrivirea și multe alte lucruri, cu joburile întâmplare doar”

CANCAN.RO: Te așteptai ca în viața ta să apară o prezență masculină în acest an? Și să-ți găsești cumva un echilibru?

Daciana Sârbu: Anunțul divorțului a fost mult după ce noi am și făcut pasul, după cum știți, că presa a aflat târziu.

CANCAN.RO: Adică s-a întâmplat anul trecut și s-a aflat anul acesta?

Daciana Sârbu: Cam așa, da, aș zice eu ca timing. Dar, da, cred că-i firesc până la urmă. Când ești pregătit să întâlnești pe cineva și apare, se întâmplă.

CANCAN.RO: Contează faptul că lucrați amândoi în domeniul Horeca?

Daciana Sârbu: Nu prea vreau să vorbesc despre asta. În primul rând pentru că, nu știu, cred că faptul că eu sunt persoană publică e suficient și să vorbesc despre mine, mi-am asumat și îmi asum asta. Contează până la urmă mult mai profund ce te leagă și potrivirea și multe alte lucruri, cu joburile întâmplare doar.

CANCAN.RO: Am văzut că ai postat recent despre aniversarea lui. Deci, cumva nu-l mai ții așa la secret?

Daciana Sârbu: Păi nu am ținut la secret asta, pentru că nu am ținut în general lucruri la secret, doar că am fost discreta și așa o să fiu tot timpul. Adică n-am considerat că, nu știu, trebuie să vând prin viața și prin detaliile pe care le dau despre viața mea. Cred că liniștea mea e mult mai importantă și atunci nu ascund ceva, ci doar ofer cât mai puțin și mă simt confortabil, că așa am fost dintotdeauna și nu-mi place să mă expun inutil și plus că, de ce ar interesa detaliile așa?

Daciana Sârbu: “Probabil că o să le viziteze și tatăl, cu siguranță că așa e normal și firesc”

CANCAN.RO: Povestea ta de viață poate inspira și alte femei, în sensul că după o despărțire să nu clacheze și să-și păstreze optimismul.

Daciana Sârbu: Da, și am vorbit despre asta și am spus întotdeauna că orice moment te prinde în viață și dacă ai 50 de ani și dacă ai 40 sau 30, poți să o iei de la început și cu job-ul. Important este să lucrezi, să fii tu bine cu tine, ceea ce mi se pare cel mai complicat. S-o iei de la început într-o relație sau un alt job e infinit mai ușor în momentul în care tu ești bine cu tine, cu echilibrul tău, cu sănătatea, poți să faci orice și oricând.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți de sărbători?

Daciana Sârbu: Sincer, urmează o perioadă foarte aglomerată de multă muncă și la cofetărie e cea mai intensă perioadă a anului, așa că n-am făcut planuri și nici nu mi se pare așa că o să rămânem fără planuri pentru că nu le stabilim din timp.

CANCAN.RO: Ești genul tradiționalistă, stai acasă de Crăciun, gătești?

Daciana Sârbu: Da, Crăciunul întotdeauna cu familia, cu părinții mei, cu fetele, probabil că o să le viziteze și tatăl, cu siguranță că așa e normal și firesc. Da, îmi place să gătesc, n-am petrecut Crăciunul niciodată în altă parte.

Foto: Instagram

NU RATA: Ce a făcut fiica Dacianei Sârbu pe internet, dar a fost prinsă de mama ei: „I-am zis că nu e pregătită”

CITEȘTE ȘI: Motivul REAL pentru care Daciana Sârbu nu a vrut să se afișeze cu noul iubit, după divorțul de Victor Ponta: ”Mereu am ales să trăiesc în adevăr”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.