Motivul REAL pentru care Daciana Sârbu nu a vrut să se afișeze cu noul iubit, după divorțul de Victor Ponta: ”Mereu am ales să trăiesc în adevăr”

De: Andreea Stăncescu 07/10/2025 | 21:39
Ce spune Daciana Sărbu despre noua relația / FOTO: Facebook
La un an de la divorțul de fostul politician Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a refăcut viața și are o nouă relație cu Alex Ghionea. Cei doi s-au afișat public pentru prima dată la un eveniment în urmă cu câteva săptămâni, însă femeia de afaceri a ales să păstreze discreția și nu a dezvăluit chipul partenerului ei.

Fosta soție a lui Victor Ponta reușește să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională. Este mama a două fete, dintre care una este adoptată și deține o afacere care îi aduce multă împlinire. Cu toate că programul ei este ocupat, Daciana Sârbu și-a făcut o nouă relație și radiază din nou!

FOTO: Instagram

Ce spune Daciana Sârbu despre noul iubit

Aceasta explicat că și-a dorit întotdeauna să fie rezervată în privința vieții personale și că nu caută să atragă atenția asupra relației sale. Totuși, apariția publică a stârnit un interes neașteptat, mai ales după ce a postat o imagine alături de noul iubit.

Deși mulți s-au arătat curioși să afle detalii despre povestea lor de iubire, Daciana Sârbu a ales să nu ofere informații suplimentare, preferând să își trăiască viața discret, departe de lumina reflectoarelor. Ea arată că trăiește o experiență  autentică, fără să aibă nevoie de intervenții din exterior pentru a fi fericită.

„Mereu au ales să trăiesc în adevăr, adică nu sunt în situația în care să mă ascund. Nu am fost eu construită așa și nu e o alegere pentru mine, să mint sau să ascund, motiv pentru care mi-am exprimat natural, mi-am expus natural această parte din viață, natural în sensul în care asta fac. Nu am anticipat acest interes nebun. Recunosc că da, m-a surprins. Era pur și simplu o fotografie de la un eveniment, o fotografie pe care eu am considerat că e frumoasă și să o postez. Nici nu am dorit să dezvolt, să stârnesc mai multe curiozități (…) Nu văd de ce aș explica sau aș vorbi mai mult despre lucrurile acestea”, a declarat Daciana Sârbu, la Un Show Păcătos.

