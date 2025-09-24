Cum și-a sărbătorit Daciana Sârbu fetița. Maria a avut parte de o surpriză spectaculoasă

Daciana Sârbu și-a sărbătorit fiica, pe Maria, așa cum se cuvine. Micuța a împlinit frumoasa vârstă de 11 ani, iar vedeta i-a pregătit o surpriză spectaculoasă și a înconjurat-o de oameni dragi.

Maria este fiica adoptivă a Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta. Micuța a avut parte de o petrecere de vis, așa cum orice copil și-ar dori, iar mama ei a împărtășit surpriza pe rețelele de socializare.

Ce surpriză i-a făcut Daciana Sârbu

Daciana și politicianul au luat decizia de a o adopta pe Maria în urmă cu mai mulți ani. Cei doi mai au împreună o fiică biologică, pe Irina.

Fetița a avut parte de un noroc imens atunci când a intrat în familie, iar acum este iubită așa cum trebuie de părinții ei. Daciana Sârbu i-a pregătit Mariei o zi de naștere minunată, cu un tort superb în două etaje și multe cadouri.

Fosta soție a politicianului a postat imaginile pe rețelele de socializare, iar fericirea de pe chipul Mariei este de nedescris. Înconjurată de oameni dragi și cadouri, micuța a avut parte de cea mai frumoasă zi de naștere.

Mai mult, Daciana Sârbu i-a transmis Mariei un mesaj scurt, dar emoționant:

”La mulți ani, copil născut din inimă! Te iubim🤍”

Recent, Daciana Sârbu a oferit un interviu pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre separarea de Victor Ponta și despre actuala sa relație. În ceea ce privește programul pe care ea și Victor Ponta îl au cu fetele de când s-au separat, aceasta a spus:

„Nu s-a schimbat nimic din perspectiva aceasta. Stabilim pe măsură ce se întâmplă. Avem programe diferite, le armonizăm. Fetele vor lucruri diferite și atunci, sigur, ne consultăm, discutăm. Absolut nimic nu s-a schimbat.”

CITEȘTE ȘI:

A înflorit după divorț! Daciana Sârbu iubește din nou și nu exclude să îmbrace iar rochia de mireasă: “Viața e atât de frumoasă și, totuși, ciudată!”

Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de…”