Acasă » Exclusiv » A înflorit după divorț! Daciana Sârbu iubește din nou și nu exclude să îmbrace iar rochia de mireasă: “Viața e atât de frumoasă și, totuși, ciudată!”

De: Andreea Archip 22/09/2025 | 23:40
Există viață după divorț, iar Daciana Sârbu a învățat să se bucure de prezent fără să își facă planuri. Noul ei partener de viață ar fi Alex Ghionea, conform informațiilor apărute în presă. Afacerista și fostul soț, Victor Ponta, sunt la fel de prezenți în viața celor două fiice – una biologică, iar cealaltă adoptată. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Daciana Sârbu ne-a vorbit despre relația cu fetele sale, dar și noua ei viață după divorț.

Daciana Sârbu s-a numărat printre mamele celebre care i-au fost alături, zilele trecute, Laurei Cosoi la evenimentul de lansare a Asociației ”Eu te-am făcut, eu te iubesc”, care sprijină mamele aflate în dificultate. Cu această ocazie, afacerista ne-a mărturisit că nu ezită să își recunoască greșeala în fața fetelor, dacă se întâmplă să nu ia cea mai bună decizie legată de o situație de viață.

Daciana Sârbu: “Trebuie să învățăm împreună și asta: să ne acceptăm greșelile”

CANCAN.RO: Suntem la un eveniment dedicat mămicilor și vreau să ne împărtășești un pic din experiența ta. Cum te descurci cu fetele având vârste diferite, nevoi diferite?

Daciana Sârbu: Cred că e important să existe reguli pe care le respectăm și noi, adulții și le respectă și ele. Cred că e important să tratezi situațiile diferit și în funcție de momentele mai dificile să le rezolvi pe măsură ce apar. Avem niște reguli clare: nu mințim, nu ne vorbim urât, nu ne purtăm urât unii cu alții și tratăm și rezolvăm problemele cu iubire și înțelegere, și poate uneori cu sancțiuni.

Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorț

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să gestionezi o anumită situație și apoi să te gândești la rece că poate n-ai luat cea mai bună decizie? Și dacă da, ți-ai cerut scuze fetelor?

Daciana Sârbu: Să-ți ceri scuze cred că e foarte important. Să recunoști când ai greșit nu-i deloc o slăbiciune, din contră. Sigur că au fost situații în care, nu știu, poate am exagerat și mi-am cerut scuze după sau poate că n-am gestionat corect. Cred că li se întâmplă părinților de multe ori. Dar trebuie să învățăm împreună și asta: să ne acceptăm greșelile.

Daciana Sârbu: “Absolut nimic nu s-a schimbat”

CANCAN.RO: În viața ta s-a produs o schimbare și mă refer la separare. Cum ai gestionat situația pentru fete, astfel încât schimbarea să fie mai ușoară pentru ele?

Daciana Sârbu: Cred că noi, adulții, am gestionat-o ca părinți responsabili și a fost foarte important ce au simțit copiii. Și dacă copiii simt că faci tot posibilul și să rămâi în armonie pentru ei, să nu se schimbe, trec mult mai ușor peste orice situație. Și noi trebuie să fim lângă ei și să le fie lor bine.

CANCAN.RO: Voi ați rămas parteneri pentru fete. Cum vă împărțiți programele, astfel încât să fiți alături de ele?

Daciana Sârbu: Nu s-a schimbat nimic din perspectiva aceasta. Stabilim pe măsură ce se întâmplă. Avem programe diferite, le armonizăm. Fetele vor lucruri diferite și atunci, sigur, ne consultăm, discutăm. Absolut nimic nu s-a schimbat.

Daciana Sârbu se bucură de prezent, fără să își facă planuri

CANCAN.RO: Irina este la liceu și Maria este în clasa a patra. Cât de mult te implici în procesul ăsta de teme, de pregătire pentru examene?

Daciana Sârbu: În ce o privește pe Irina sunt lângă ea, dar își gestionează singură și timpul de învățat. Și, oricum, a făcut asta de mică. Nu i-a plăcut să aibă pe cineva care să-i spună ce să facă și nici să o ajut. Cu Maria fac teme, îi verific temele. Evident, sunt în continuă legătură cu învățătoarea.

Daciana Sârbu: “Mă simt mult mai așezată și mai bine cu mine”

CANCAN.RO: Dar între ele, de-a lungul timpului, au existat mici conflicte, mici supărări?

Daciana Sârbu: Bineînțeles. Ce frați nu se ceartă? Așa s-a întâmplat și cu ele. Dar acum, cumva, Maria e sub protecția Irinei. Și negociază și pentru ea cu mine.

CANCAN.RO: Au făcut echipă.

Daciana Sârbu: Da, au făcut echipă. Și evident, situații cu care nu sunt de acord sau nu le convin, atunci negociază împreună.

CANCAN.RO: Spuneai că ți-ai reorganizat viața și au apărut și imagini alături de noul tău partener de viață. Ești fericită? Cum ești în prezent?

Daciana Sârbu: Sunt foarte bine și cred că am ajuns cumva să fiu în acest echilibru, pentru că am trecut prin niște situații dificile. Mi-am dat mai multă atenție, am lucrat cu mine și cred că nu ai cum să ajungi la acest echilibru decât dacă ieși cumva din zona. Nu știu, e un clișeu asta cu zona de confort, dar așa e, zona ta în care credeai că ești bine, dar nu erai. Și când se întâmplă ceva, indiferent că e personal, profesional, reușești să privești lucrurile din afară și să-ți dai seama că trebuie să faci schimbări începând cu tine și e un proces. Nu reușesc să mențin acest echilibru permanent, evident, că lucrurile în viață așa sunt: se întâmplă, se schimbă, mai vin și situații pe care nu le dorești, dar mă simt mult mai așezată și mai bine cu mine.

Daciana Sârbu: “Viața e atât de frumoasă și, totuși, ciudată”

CANCAN.RO: La un moment dat te mai vezi căsătorită? Sau a fost de ajuns o dată să semnezi acele acte?

Daciana Sârbu: N-am planuri și nu mi se pare că e ceva ce poți să stabilești. Repet: viața e atât de frumoasă și totuși ciudată, încât nu cred că poți să spui.

CANCAN.RO: Te bucuri de moment?

Daciana Sârbu: Da, mă bucur de toate momentele din viața mea și atunci când nu sunt bine, încerc să gestionez acele situații pe măsură ce apar.

