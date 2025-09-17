Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de...”

Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri despre relația cu noul iubit! Fosta soție a lui Victor Ponta a fost mereu o persoană discretă. Ea a încercat și de această dată își țină idila departe de ochii curioșilor, însă au ieșit la iveală mai multe detalii.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de mariaj. Încă din 2024 au apărut zvonuri referitoare la o posibilă separare, iar la începutul acestui an a ieșit la iveală și documentul care confirmă despărțirea. Ulterior, fostul premier al României a și confirmat separarea. Între timp, Daciana Sârbu a decis să dea o nouă șansă iubirii. Aceasta și-a găsit un nou partener și nu s-a ferit să se afișeze alături de el.

Ce a spus Daciana Sârbu despre relația cu noul iubit

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Daciana Sârbu a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce s-a afișat alături de noul său iubit. Fosta europarlamentară nu i-a dezvăluit identitatea bărbatului, însă internauții mai vigilenți au descoperit cine este.

Noul iubit al Dacianei Sârbu se numește Alex Ghionea și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, lucrează în domeniul Horeca. Cel mai probabil, așa a început și apropierea de fosta soție a lui Victor Ponta, care are afaceri în zona cofetăriilor și a nutriției.

Recent, în cadrul unui interviu, Daciana Sârbu a vorbit despre noua sa relație. Fosta soție a lui Victor Ponta a mărturisit că preferă să se bucure de ceea ce trăiește alături de iubitul său, departe de ochii curioșilor.

„Dacă cei care mă urmăresc mă cunosc, știu că de foarte puține ori am împărtășit povești și situații din viața mea personală. Ei sigur văd pe Instagram ce postez și cam acesta e accesul pe care eu îl dau, pur și simplu pentru că așa îmi e mie bine să trăiesc și nici nu cred că sunt lucruri atât de interesante pe care să le povestesc. Prefer să trăiesc așa în intimitatea mea și îmi e foarte bine așa.”, a mărturisit Daciana Sârbu pentru Wowbiz.ro.

La un moment dat, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre etapele de vindecare pe care le-a parcurs după divorțul de Victor Ponta. Fosta europarlamentară a recunoscut că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eşec şi să vezi că au fost ani foarte frumoşi şi că a fost o etapă care s-a încheiat şi că nu e eşecul vieţii tale că nu ai dus la bun sfârşit. Şi nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape şi profesionale, şi personale, toată viaţa te duci pe tine şi atât. Şi ar fi preferabil să fii bine cât poţi, iar atunci când nu eşti bine într-un context, într-o relaţie, într-o căsnicie, să faci ceva să opreşti, pentru că acel „nu mi-e bine” la un moment dat se vede din toate punctele de vedere şi sunt situaţii în care ajungi să te şi îmbolnăveşti”, a spus Daciana în podcastul Shero al Alessandrei Stoicescu.

