Primele imagini cu Daciana Sârbu ex-Ponta cu puișorul – barman de la Mița Biciclista! Vin după prânz + sorbit consistent din priviri

Joi, 20 noiembrie, în jurul orelor 14, trecute fix, Daciana Sârbu (ex-Ponta) se afla în compania unui tânăr la Restaurantul Cambun de pe strada Aricescu din București. Au băut vin și s-au privit în ochi. Au băut apă plată și au continuat să se privească în aceiași ochi. S-au sorbit din priviri și au vorbit. Crocant.

Ochii sunt poarta sufletului, cum se spune, și fiecare i-a deschis celuilalt, larg, poarta. „Hai, intră, te rog!“ spuneau ochii Dacianei. „Stai să mă descalț“, spuneau ochii tânărului. „Nu te mai descălța, că pierdem vremea“, spuneau ochii ei. „Măcar șosetele să mi le dau jos“, spuneau ochii lui. „Nu e nevoie, poți să-ți lași șosetele în picioare, nu mă deranjează, sunt femeie modernă“, spuneau ochii Dacianei.

Daciana Sârbu și puișorul ei s-au sorbit din priviri la Cambun

Dragostea e atunci când ochii preiau sarcinile gurii, și invers. Cei doi au stat la Cambun vreo oră și jumătate, asezonându-și privirile și vorbele cu gesturi tandre, apă și vin ca lumea. Tânărul se pricepe la asezonări. După toate aparențele, e barista (adică barman, mai pe românește) la stabilimentul La Mița Biciclista.

Celebra Mița Biciclista. O tipă de legendă. Foarte probabil că Daciana tocmai trăiește o poveste dragoste cu acest puișor, pe care e și normal să-l pună, încă de la început, la rotisor. Că așa se face. Nu pare nici ceva neserios, dar nici ceva serios. Vedem. Și vă povestim. Transmisiune încheiată.

CITEȘTE ȘI: Daciana Sârbu, declarații despre relația cu Alex Ghionea: „Nu cred că sunt lucruri atât de…”

NU RATA: Motivul REAL pentru care Daciana Sârbu nu a vrut să se afișeze cu noul iubit, după divorțul de Victor Ponta: ”Mereu am ales să trăiesc în adevăr”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.