Ce a făcut fiica Dacianei Sârbu pe internet, dar a fost prinsă de mama ei: „I-am zis că nu e pregătită”

Daciana Sârbu este o femeie puternică, însă, ca orice mamă, are și ea propriile temeri. Fosta soție a lui Victor Ponta a vorbit sincer despre regulile din familia sa, dar și despre modul în care reușește să își împartă timpul între copii și muncă. Daciana Sârbu este mama a două fete, dintre care una adoptată, și reușeste să îmbine cu succes cariera și viața de familie. Dar a avut parte de un șoc în momentul în care a descoperit ce a făcut fiica ei pe internet.

Daciana Sârbu reușește să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională. Femeia de afaceri a făcut declarații sincere despre cea mai mare temere din viața ei ca mamă, spunând că fricile s-au schimbat odată cu vârsta fiicelor sale și cu diferitele etape prin care cele două au trecut.

Ce a făcut fiica Dacianei Sârbu pe internet

De asemenea, aceasta a mărturisit că, la început, își făcea griji dacă a ales școala potrivită sau dacă a reușit să controleze suficient anturajul copiilor, iar mai târziu a apărut și problema legată de influența ecranelor și a mediului online.

„Cred că se schimbă cumva în funcție de context, de vârsta fetelor. Am început de la… poate nu am ales școala potrivită, poate n-am controlat suficient anturajul, sigur că vorbim aici, poate n-am reușit să le țin mai departe de aceste ecrane, dar eu cred că trebuie să începem prin a le arăta că noi facem altfel. Nu poți unui copil să-i spui că telefonul îi face rău dacă eu petrec timp și munca mea e foarte mult pe Instagram și pe social media. Că dau un exemplu, până la urmă, și se uită la mine. Eu nu fumez, nu fumați, nu beau sucuri carbogazoase în cazul Mariei, care acum e atrasă de asta. N-aș putea să-i spun „nu bea”, dacă eu aș fi tot timpul cu o sticlă de suc pe masă. Și la fel și cu telefonul, sigur, la ea am împins timpul cu momentul la care să-i luăm telefon. Ceilalți copii au primit la 10 ani, dar nu am considerat că e pregătită să aibă telefon la 10 ani”, a mărturisit Daciana Sârbu.

De asemenea, Daciana Sârbu a mărturisit că nu i-a cumpărat încă un telefon fiicei sale, în vârstă de 10 ani, deși aceasta a cerut unul. Însă, cu toate că nu deține un telefon mobil, cea mică a reușit să își facă un cont de TikTok cu numele mamei sale. Daciana a rămas șocată de acest lucru, iar în acea clipă a hotărât că nu a venit momentul în care să îi achiziționeze un telefon mobil și să îi ofere acces la rețelele sociale.

„I-am zis că nu e pregătită. Pentru că a avut un moment în care a primit un telefon în vacanță și nu a fost cea mai fericită întâmplare. Dincolo de faptul că a stat pe telefon, are și tabletă pe care stă, dar am setat un timp, o limită de timp. Și-a făcut un cont de TikTok cu numele meu. Nu mă întrebați cum a reușit. Și am fost foarte șocată și surprinsă și atunci mi-am dat seama, atunci am realizat că nu avem cum să-i luăm telefon și să aibă acces la rețele sociale”, a mai spus Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu, dezvăluiri emoționante despre adopția fiicei ei și a lui Victor Ponta. Maria avea traume adânci: „E absolut inuman”

Mesajul transmis de Daciana Sârbu după ce s-a afișat cu noul iubit. A spus-o public: ”Fericirea nu este întotdeauna logică”