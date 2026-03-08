Acasă » Știri » Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de ANM: temperaturi neașteptate

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 13:14
Când pică Paștele în 2025? / sursă foto: colaj Pixabay

Paștele se apropie ușor ușor. Mulți dintre ei își planifică încă de pe acum vacanțele, vizitele la rude sau chiar să sărbătorească în aer liber, iar vremea este un element important atunci când iau aceste decizii. 

În acest an, Paștele pică pe 12 Aprilie, iar meteorologii deja s-au pregătit cu prognoza pentru acea perioadă. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au pus la dispoziție datele pentru luna aprilie. Temperaturile estimate de ei arată că vor fi ridicate, ba mai mult, vor fi mai mari decât media multianuală.

Prognoza indicată de ANM spune că termometrele vor depăși în anumite zone a țării chiar și 20 de grade.

Sursa foto: Profimedia

Cum va fi vremea de Paște în România

ANM a explicat că în mare parte va fi vreme frumoasă, iar soarele va străluci pe cer. Prognoza arată că în Capitală, dar și în multe regiuni din sudul și vestul țării temperaturile vor ajunge până la 19-20 grade Celsius în perioada 11-12 Aprilie. În noaptea de Înviere și nu numai, valorile maxime vor fi de 8-9 grade, ceea ce oferă un confort termic, conform specialiștilor.

Dacă vorbim de cum va arăta cerul, putem spune că vom avea parte de perioade cu soare. În anumite momente pot apărea mici înnorări sau chiar scurte precipitații sub formă de ploaie. ANM a declarat că în ciuda acestor precipitații, nu există riscul unor fenomene extrem și nu avem de ce să ne facem griji. Așadar, cei care vor să se bucure de timpul liber o pot face liniștiți, mai ales că în prima zi de Paște vremea va permite tuturor să petreacă afară.

Cum este vremea la început de primăvară

Luna martie vine cu vești bune din punct de vedere termic. Primăvara își va intra în drepturi, iar temperaturile vor fi cele obișnuite pentru această perioadă. Valorile termice pot fi mai scăzute la începutul lunii în zona de sud-est a țării, dar în vest se așteaptă temperaturi mai ridicate. Precipitațiile pot apărea pe arii restrânse, în special în vest. Cu toate acestea, finalul lunii aduce o ușoară încălzire, în zonele intracarpatice vor fi mai accentuate, dar cu cantități normale de precipitații pentru acest interval.

