ANM a făcut anunțul despre vremea pentru următoarele două săptămâni. Ce temperaturi vor fi în România

ANM a anunțat cum o să fie vremea în perioada 9-22 martie. Temperaturile vor fi mai ridicate, iar în București o să fie deosebit de cald. Precipitațiile vor fi reduse, iar cerul va fi în mare parte însorit.

Primăvara își intră ușor ușor în drepturi. Zilele ce urmează vom avea parte de un cer senin, iar temperaturile cresc câte puțin. Specialiștii au declarat că vine primăvara și din punct de vedere meteorologic.

Prognoza pe care au transmis-o cei de la ANM arată maxime de 12-16 grade Celsius. Pe timpul nopții temperaturile vor avea o ușoară scădere, iar astfel minimile vor fi de 2-5 grade Celsius.

Prognoza meteo pe două săptămâni

Suntem deja la începutul lunii martie. Calendaristic, a început primăvara. Vremea se forțează și ea să ne ofere câteva raze de soare. Meteorologii au oferit informații pentru fiecare regiune în parte pentru următoarele două săptămâni, iar lucrurile par să meargă într-o direcție bună. Temperaturile vor fi stabile în această perioadă în majoritatea zonelor, iar pe la mijlocul lunii pot apărea mici precipitații, dar vremea nu se va răci.

Cei care locuiesc în Banat, în perioada 9-11 martie temperaturile cresc semnificativ, iar maxim va ajunge la 18 grade Celsius. În 23 martie se va înregistra o ușoară scădere, iar atunci maximele vor fi de 16 grade. Minima va fi de 2-4 grade. După data de 17 martie se așteaptă câteva precipitații.

În aceste două săptămâni, în Moldova se așteaptă temperaturi în jur de 14-16 grade Celsius. Pe timpul nopții minima va fi de -1 grad, iar după data de 18 martie, vor fi precipitații reduse.

În Dobrogea, termometrele vor arăta mai puține grade. Maxima va fi de 12, însă va avea variații în perioada 10-14 martie. Tot în 18 martie vor fi slabe precipitații.

Pentru Oltenia, meteorologii anunță temperaturi maxime între 13 și 16 grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în 12-14 martie. Vremea o să fie stabilă în acest interval, însă după data de 17 martie vor fi precipitații sub formă de ploaie, dar vor fi slabe cantitativ.

În Muntenia specialiștii spun că soarele va străluci pe cer și vor fi temperaturi de până la 16 grade. Și aici este posibil să apară reprize de ploaie după 18 martie.

Pentru cei care locuiesc în Transilvania, ANM anunță că vor fi maxime între 14-16 grade Celsius și minime cuprinse între -4 și -2 grade.

În Crișana media temperaturilor va fi de 18 grade, iar din 13 martie este posibil să apară și aici precipitații.

Pentru Maramureș valorile vor oscila între 15 și 18 grade. După 16 martie își vor face prezența precipitațiile.

ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține