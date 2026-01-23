Acasă » Știri » Cât o mașină la mâna a doua. Cu cât a ajuns să se vândă un Pudel în 2026

Cât o mașină la mâna a doua. Cu cât a ajuns să se vândă un Pudel în 2026

De: David Ioan 23/01/2026 | 13:58
Piața animalelor de companie din România continuă să se transforme într-un adevărat fenomen economic, în special în zona raselor de lux, unde prețurile cresc de la an la an.

Un exemplu este cel al unui anunț de vânzare pentru două cățelușe din rasa Pudel toy mini, oferite la un preț care rivalizează cu cel al unei mașini second-hand.

Conform anunțului, cele două femele Pudel toy mini sunt vândute cu suma de 3.000 de euro, un preț care, în multe cazuri, ar putea acoperi achiziția unui autoturism la mâna a doua, în stare bună.

Preţul unui Pudel în 2026. Foto: Olx

Creșterea valorii acestor exemplare se datorează pedigree-ului, aspectului fizic deosebit și provenienței din părinți de rasă pură, toate elemente care contribuie la statutul de „câine de lux”.

„Două fetițe pudle/poodle toy mini de vânzare. Culoare red închis, carnet de sănătate, vaccinați și deparazitați conform vârstei, acte de origine, pedigree. Provin din părinți de rasă pură. Se pot vedea părinții. Număr identificare (Microcip): 642900111146165. Cod Pedigree: COR A 4828-11/333. Gen: Femelă. Vârsta: 1-6 luni. Preț: 3.000 €.”, se arată în anunț.

Rasa Pudel toy este recunoscută pentru inteligența sa remarcabilă, ușurința în dresaj și comportamentul afectuos, fiind ideală pentru familii, persoane singure sau vârstnici. Dimensiunea redusă o face perfectă pentru viața la bloc, iar hipoalergenicitatea blănii reprezintă un avantaj major pentru cei sensibili la alergeni.

Toate aceste calități au transformat pudelul toy într-unul dintre cei mai doriți câini de companie din România și nu numai.

În ultimii ani, crescătorii au investit masiv în selecție genetică, condiții de creștere premium și controale veterinare riguroase, ceea ce a dus la o creștere a calității, dar și a costurilor de întreținere până la momentul vânzării.

Pe fondul acestor investiții, prețurile au crescut constant, iar exemplarele cu pedigree impecabil și culori rare au ajuns să fie considerate adevărate „bijuterii canine”.

