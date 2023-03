Cum a fost păcălită o româncă din Austria să dea 1000 de euro pe un câine, luat de pe OLX. A avut un șoc atunci când a văzut ce ”pudel” a primit

O româncă, stabilită în Austria, a fost păcălită să dea 450 de euro pe un câine de rasă. Femeia și-a „comandat” patrupedul din România, unde l-a găsit mai ieftin, însă a avut parte de țeapa vieții ei. Ea își dorea un cățel de talie mică, mai exact un Pooddle Canish Mini Toy. Nici prin cap nu-i trecea ce situație dificilă avea să întâmpine.

O româncă din Austria și-a dorit mult un pudel, așa că a făcut tot posibilul să-și cumpere unul. Cum prețurile în Austria sunt foarte ridicate, femeia și-a găsit un câine din această rasă tocmai la Sibiu, în România. A văzut anunțul pe OLX și nu a mai stat pe gânduri. Românca a scos din buzunar pentru patruped nu mai puțin de 450 de euro. Nici nu se gândea că va lua țeapa vieții ei. Maria a fost informată de vânzătorul respectiv că animalul are carnet de sănătate. Lucrurile nu ar fi stat deloc așa.

CITEȘTE ȘI: Pare banc, dar este real! Cum s-a „răzbunat” un stăpân pe câinele lui, după ce i-a „mâncat” biletele pentru meciul de fotbal

Câinele nu era de rasă

Maria a fost nevoită să meargă cu cățelul la medic, căci starea lui de sănătate nu era deloc bună. Atunci a fost momentul când a aflat că animalul pe care-l cumpărase nu era de rasă. Românca a plătit bani grei pentru un pudel, însă ce a primit era cu totul diferit. Mai mult decât atât, femeia a scos din buzunar o sumă mare și pentru îngrijirea patrupedului, care era bolnav. Animalul nu avea cip și nici injecțiile necesare făcute, așa cum promitea vânzătorul.

„Cățelul avea burta mare și se tot scărpina. L-am dus a doua zi la veterinar și medicul mi-a spus că am adus cățelul ilegal și că nu are cip. Mi l-a luat, l-a băgat în carantină 21 de zile, timp în care îi va face injecțiile necesare. De marți este în carantină și pe 3 sau 4 aprilie trebuie să îl iau. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru că eu mi-am dorit cățelul acesta. Doctorul mi-a zis că s-ar putea să nu fie rasa pe care am cumpărat-o eu, ci o corcitură, dar asta nu mă mai interesează, ci vreau să fie bine”, a spus Maria, potrivit Ora de Sibiu.

CITEȘTE ȘI: Dat de gol de propriul câine! „Ghinionul” pe care l-a avut un brașovean de 30 de ani care trebuia să ispășească o pedeapsă cu închisoarea

Pentru tot tratamentul cățelușului, femeia a plătit încă 700 de euro. În total, cățelul și îngrijirile medicale ale acestuia au costat-o pe Maria mai bine de 1000 de euro. Bineînțeles că, femeia a încercat să ia legătura cu vânzătoarea animalului, însă, aceasta i-a blocat numărul.

Atunci când a sunat de pe un alt telefon, românca a reușit să vorbească cu cea care i-a vândut câinele. Nici atunci, fostul proprietar al animalului nu a recunoscut că ar fi ceva în neregulă. Din contră, i-ar fi spus Mariei că cel care a mințit-o este medicul veterinar din Austria. Tot ce își dorește Maria acum este ca starea de sănătate a câinelui să se îmbunătățească.